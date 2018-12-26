Тундэ Дугантси: «Декорирование пряника — это всегда работа в кайф»

26 Декабрь, 2018

Тундэ Дугантси, популярная рукодельница, автор семи книг о декорировании печенья, родом из Будапешта. Уже много лет живет с семьей в Кентукки. До переезда в США изучала экономику и маркетинг, работала маркетологом в Hyatt Regency Budapest, затем генеральным директором небольшой типографии.

В один момент Тундэ решила перевернуть свою жизнь и заняться декорированием пряников. Ей нравится сочетать старые традиции с новыми методами декора, создавать новаторские дизайны и главное — делиться своими наработками со всеми желающими на творческих классах. Проводит она их в своей Tunde’s Sugar Art Studio.

Говорим с мастерицей о красивом и вкусном, о смешении старого и нового и о том, как развить свой «печенюшный мозг»…

Тундэ, расскажите, пожалуйста, о себе. Как так получилось, что делом вашей жизни стало искусство декорирования пряников?

У меня трое детей. Когда мы с ними разукрашивали пряники на Рождество в 2012 году, я просто влюбилась в это дело. Продолжила декорировать выпечку и после праздников. Затем провела исследование венгерских пряников, которые с детства помню, но никогда не пекла сама. Попробовала сделать и украсить их на День Святого Валентина, потом на Пасху. И так пошло-поехало, потому что это занятие стало приносить мне радость. Первые свои две книги о декорировании пряников я опубликовала уже через год, в 2013. В это же время стала получать первые запросы на проведение мастер-классов.

Какой пряник или печенье вы считаете идеальным?

Никогда не выделяю «любимчиков». У меня нет ни любимых цветов, ни абсолютно любимого рецепта, ни любимых техник декорирования. Обожаю свой рецепт «вкуснейших пряников», легких, пушистых, которые могут оставаться свежими месяцами. Но в этом рецепте тесто растекается. Поэтому, когда мне нужна точная форма, я пеку свое шоколадное печенье, по вкусу напоминающее насыщенный черный шоколад.

Я большой фанат идеального несовершенства. Печенье – это сладкое лакомство. Сосредоточение на идеальности вредит веселью. Мне нравится печенье начинающего декоратора точно так, как и шедевры опытного дизайнера пряников. Декорирование пряника — это всегда работа в кайф.

Что вы чувствуете, когда рисуете?

Я почти никогда не рисую на печенье. Вообще, я не очень хорошо рисую. Мои дизайны в основном строятся на базовых элементах. Комбинирование, микс – вот что делает их затейливыми.

Вот на этом образце я рисовала:

С вами работает большая команда?

Я работаю сама.

Какими качествами или знаниями должен обладать мастер, чтобы однозначно добиться успеха?

В мире рукотворной работы сложно определить успех. Некоторые из нас хотят создавать утонченные шедевры, и это само собой уже успех. Другие мечтают о мировом признании и работают над этим. Кто-то ищет финансовый успех. Когда у вас есть цель, обычно есть много разных путей, как достичь ее. Это путь. Я думаю, очень важно быть гибкими. Сначала я пробовала продавать свое печенье на локальных ивентах, но, к сожалению, не вышло. Но я получала запросы на проведение уроков по декорированию, и мне это нравится даже больше, чем производство печенья на продажу. Важно быть открытым к новым возможностям.

В какие моменты вы ощущаете себя счастливее всего?

В конце занятия по декорированию, когда я вижу улыбки на лицах участников мастер-класса. У большинства людей, которые приходят на занятие, много сомнений. Они не верят в себя. Они считают, что не смогут сделать такие красивые пряники. Но мои украшения основываются на базовых элементах, поэтому их может повторить кто угодно. Помощь кому-то в достижении успеха – это неимоверное ощущение!

Иногда я получаю сообщения от людей, которые живут достаточно далеко и которые приобрели одну из моих книг. Они присылают мне изображения самых удивительных пряников и пирожных и пишут, что приготовили все это с помощью моих разработок, техник или идей из моей книги. Снова таки, наилучшее, что может быть – это вдохновить кого-то создать шедевр (иногда даже лучше, чем ты сам мог это сделать).

Каков ваш рецепт, помогающий в поиске новых идей?

Я никогда не ищу новые идеи. Вдохновение есть везде! Использую некоторые традиционные народные мотивы. Но я развила «печенюшный мозг»: когда вижу что-то, что мне нравится, начинаю думать о том, как использовать это в моем печенье. Могу увидеть интересный мотив на ткани и позже применять его на своих пряниках, или вдохновиться интересной комбинацией цветов, что в итоге превратится в набор пряников. Иногда я нахожу вещь, которая мне нравится, и она вдохновляет меня на создание печенья. Как это было в случае с милым набором марок, который однажды попался мне на глаза. Вот что из этого получилось:

Форму 3D-яйца для печенья я использовала, когда мне нужен был небольшой подарочек для моих деток. Вот так и появился этот набор:

По вашим наблюдениям, какие формы, цвета, росписи печенья или пряников лучше всего воспринимаются покупателем?

Я не продаю много пряников. Мои самые популярные изделия — с народными венгерскими цветочными мотивами, вместе с традиционными лентами и кружевами. И зимними ландшафтами.

Вы создаете дизайн на заказ? Допустим, кто-то попросит вас отойти от вашей стилистики и изобразить на пряник, скажем, портрет человека?

Как я и говорила, я не рисую на печенье, потому что в принципе не очень хорошо рисую. Поэтому никогда не нарисовала бы чей-либо портрет на прянике. Это была бы катастрофа.

Я люблю экспериментировать с новыми вещами, но хорошо знаю свои границы. Если получаю заказ на что-то, в чем не сильна, я обращусь к тому человеку, который сможет сделать это наилучшим образом. Также люблю экономить время, которое трачу на один пряник. Помните — это просто «пряник»! Тогда как медовый пряник можно хранить вечно как украшение, мне все же нравится делать то, что люди могут есть, не жалея. Я бы не хотела съесть печенье, на декорирование которого ушли дни. Поэтому сама не трачу много времени на украшение одного единственного изделия.

Что самое сложное в вашей работе?

Мне очень везет. Я делаю то, что мне нравится. Я создаю новые дизайны, показываю людям, что все могут декорировать красивые пряники. И мои изделия делают людей счастливыми. Как по мне, самое сложное продать и прорекламировать мою работу и быть честным, я не инвестирую достаточно времени и энергии в эти вещи. Также сложно найти правильный баланс между работой и семьей, но это касается каждого человека и каждой профессии.

Вопросы задавала Инна Левенец

Фото и видео из личного архива Тундэ Дугантси