Тост-арт японской художницы Манами Сасаки

11 мая, 2020

Вот что самоизоляция животворящая с творческими людьми делает! Японский дизайнер Манами Сасаки с начала карантина (апрель 2020 года) рисует на тостах. Делает свой завтрак поистине неповторимым. Вдохновляясь японскими арт-традициями, художница создает сады дзен, используя вилку и сметану. Из порошка матчи выходит мох, а орехи макадамия служат очертаниями гор. Томатный соус, маргарин, листики мяты и горчица на одном тосте-холсте превращаются в цветки цубаки… Нам Манами Сасаки рассказала о том, как ей пришла идея творить чудеса на тостах, о любимых продуктах для творчества и о моментах, когда она чувствует себя счастливее всего.

Как появилась идея создавать такие невероятные тосты?

Мои творения – для завтрака. До самоизоляции я запросто пропускала приемы пищи между рутинными занятиями. Могла перекусить в магазине или фаст-фуде. Жила насыщенной жизнью ежедневно, предполагая, что оптимизирую, рационализирую и минимизирую время для приема пищи. А в ситуации карантина научилась ценить ритм дня. Встаю рано утром, обязательно завтракаю. Чувствую себя свободнее с этим богатством, которое приходит вместе с умением правильно распоряжаться временем.

Какую идею хотите донести людям своим творчеством?

Уверена, что все пережили или переживают беспокойство в период самоизоляции, поскольку наши жизни изменились. Вы можете быть в депрессии или сильно разочарованными. Тем не менее, всего лишь одна привычка может помочь вам почувствовать себя лучше. Бывают моменты, когда я ощущаю себя задавленной большим количеством разных эмоций. Но даже в такие времена я сохраняю душевное равновесие, создавая свои художественные работы каждое утро, без изменений.

Привычки, какими бы они ни были, – это хорошо. Будь-то готовка еды, упражнения на растяжку или привычка со всеми здороваться… Старайтесь ежедневно что-то накапливать и создавать среду, в которой будете чувствовать себя в безопасности.

С какими продуктами любите работать больше всего?

Для меня тост-арт – обычное утреннее занятие, поэтому особых фаворитов среди продуктов нет. Все они мне нравятся.

Расскажите, как рождаются ваши невероятные идеи для тост-арта?

Я склонна концентрироваться на темах японской культуры и дизайна. Это моя любимая тема и я с огромным удовольствием, от всей души создаю эти работы. Думаю, что люди, которые смотрят на них, тоже наслаждаются моим творчеством.

А ингредиенты для тост-арта определяются во время прогулки по супермаркету.

Вы едите свои креативные тосты?

Конечно, я ведь для этого их и делаю. Немаловажно, что это произведение искусства очень вкусное.

Какая техника создания рисунка на тостах вам нравится больше всего?

Использование материалов при полном сохранении их характеристик (цвет и текстура). Не думаю, что есть много художников, способных продемонстрировать совершенство и пользу ингредиентов в своих работах, посвященных еде. Я же забочусь о своих продуктах.

Что самое сложное в Вашей работе?

Это все о том же. Как сделать тост, чтобы он выглядел свежим и вкусным одновременно. В помощь – холодильник и порядок расположения ингредиентов. Я хорошо работаю с деталями, но с ними можно переусердствовать так, что тост будет выглядеть не гигиенично. Важно вовремя остановиться.

В какие моменты Вы чувствуете себя счастливее всего?

Когда кусок хлеба превращается в арт-объект и отправляется на сковородку. В момент, когда моя работа превращается в завтрак. Эмоции тогда очень интересные.

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