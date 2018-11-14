Смузи для школьного перекуса
14 Ноябрь, 2018
Даже если не очень хочется есть, при виде такого смузи — все равно текут слюнки. Сейчас мы объясним, почему этот стаканчик так и просится к тебе в рюкзак: «Возьми меня в школу!»
На самом деле, наш смузи — настоящий помощник для каждого школьника! Первый слой — цвета солнца — это коктейль из манго и банана. Он подзаряжает мозг, а значит подскажет верное решение сложной задачки.
Второй — любимый йогурт. Этот продукт помогает легче пережить стресс и волнение перед контрольной.
Третий слой — вкусная гранола. Это не просто овсяная каша. Гранола — цельнозерновые злаки с орехами, фруктами, ягодами, а также с сухофруктами, иногда с добавлением небольшого количества растительных масел, запеченные при низких температурах. В ней сохранены все витамины и питательные вещества. Гранола насытит организм и не даст тебе ощущать голод аж до обеда.
Представляешь, что будет, когда ты перемешаешь эти три супер полезные и вкусные слои и съешь их?!
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
- половинка банана
- 50 г кусочков манго (можно замороженных)
- 3 ст. ложки йогурта
- гранола
- Для приготовления нижнего слоя смузи тебе понадобится блендер. Помести в чашу половинку банана и предварительно размороженные кусочки манго. Включи блендер на самую низкую скорость и перебивай две-три минуты, пока банан и манго не превратятся в однородную массу.
- Возьми стаканчик или баночку с крышкой. Перемести туда манго-банановую смесь.
- Теперь займись вторым слоем смузи - йогуртовым. Для этого просто выложи сверху на первый слой густой йогурт. Имей ввиду, что жидкий питьевой йогурт для этого рецепта не подойдет. Слои смузи не смешаются между собой, потому что и первый, и второй довольно плотные.
- Третий слой - это гранола с орехами и сухофруктами. Высыпь ее на йогурт и закрой стакан или баночку крышкой. Все, твой школьный перекус готов! Не забудь взять ложку! И хорошо перемешай смузи перед тем, как проголодаешься.
- Приятного аппетита!