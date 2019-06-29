Паста с грибами и шпинатом
29 Июнь, 2019
Паста с грибами и шпинатом делает человека добрее. Все в ней прекрасно — и внешний вид, и аромат, и вкус… Если бы была такая возможность, мы бы установили ей памятник. Да-да, настоящий памятник, как простому, понятному каждому блюду, которое экономит время, удовлетворяет гастрономические амбиции и дарит незабываемые ощущения для вкусовых рецепторов.
Для ее приготовления берем пасту-фреска — лингвини или фетучини — и, конечно же, только из твердых сортов пшеницы. Также понадобятся грибы (мы остановились на шампиньонах), молодой шпинат и немного арахиса.
Пасту готовим аль денте. А значит, наши лингвини будут контактировать с водой минимальное количество времени. Бросаем пасту в кипящую, подсоленную воду. Варим при высокой температуре кипения на пару минут меньше, чем указано на упаковке. Степень готовности будем определять так: если, раскусив пасту, ощущается хруст, характерный для сухих макаронин, значит, паста аль денте готова. Пасту не промывайте.
Паста с грибами и шпинатом
Ингредиенты
- 250 г пасты
- 200 г грибов
- 200 г молодого шпината
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст. ложки соевого соуса
- 3 ст. ложки оливкового масла
- горсть арахиса
- соль, перец по вкусу
Приготовление
- Сварите пасту al dente.
- Припустите на сковородке с оливковым маслом нарезанные грибы и луковицы. Минуты через две-три добавьте измельченный чеснок.
- Влейте на сковородку соевый соус, через минуты три добавьте шпинат. Посолите, поперчите по вкусу.
- Слейте воду с пасты. Смешайте пасту с грибами и шпинатом.
- Посыпьте пасту арахисом.