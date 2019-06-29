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Паста с грибами и шпинатом

29 Июнь, 2019

Паста с грибами и шпинатом делает человека добрее. Все в ней прекрасно — и внешний вид, и аромат, и вкус… Если бы была такая возможность,  мы бы установили ей памятник. Да-да, настоящий памятник, как простому, понятному каждому блюду, которое экономит время, удовлетворяет гастрономические амбиции и дарит незабываемые ощущения для вкусовых рецепторов.

Для ее приготовления берем пасту-фреска — лингвини или фетучини — и, конечно же, только из твердых сортов пшеницы.  Также понадобятся грибы (мы остановились на шампиньонах), молодой шпинат и немного арахиса. 

Пасту готовим аль денте. А значит, наши лингвини будут контактировать с водой минимальное количество времени. Бросаем пасту в кипящую, подсоленную воду. Варим при высокой температуре кипения на пару минут меньше, чем указано на упаковке. Степень готовности будем определять так: если, раскусив пасту, ощущается хруст, характерный для сухих макаронин, значит, паста аль денте готова.  Пасту не промывайте. 

Веганский рецепт пасты с грибами и шпинатом

Веганский рецепт пасты с грибами и шпинатом
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Паста с грибами и шпинатом

Servings: 2

Ингредиенты

  • 250 г пасты
  • 200 г грибов
  • 200 г молодого шпината
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст. ложки соевого соуса
  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • горсть арахиса
  • соль, перец по вкусу

Приготовление

  • Сварите пасту al dente.
  • Припустите на сковородке с оливковым маслом нарезанные грибы и луковицы. Минуты через две-три добавьте измельченный чеснок.
  • Влейте на сковородку соевый соус, через минуты три добавьте шпинат. Посолите, поперчите по вкусу.
  • Слейте воду с пасты. Смешайте пасту с грибами и шпинатом.
  • Посыпьте пасту арахисом.

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