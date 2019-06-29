Паста с грибами и шпинатом

29 Июнь, 2019

Паста с грибами и шпинатом делает человека добрее. Все в ней прекрасно — и внешний вид, и аромат, и вкус… Если бы была такая возможность, мы бы установили ей памятник. Да-да, настоящий памятник, как простому, понятному каждому блюду, которое экономит время, удовлетворяет гастрономические амбиции и дарит незабываемые ощущения для вкусовых рецепторов.

Для ее приготовления берем пасту-фреска — лингвини или фетучини — и, конечно же, только из твердых сортов пшеницы. Также понадобятся грибы (мы остановились на шампиньонах), молодой шпинат и немного арахиса.

Пасту готовим аль денте. А значит, наши лингвини будут контактировать с водой минимальное количество времени. Бросаем пасту в кипящую, подсоленную воду. Варим при высокой температуре кипения на пару минут меньше, чем указано на упаковке. Степень готовности будем определять так: если, раскусив пасту, ощущается хруст, характерный для сухих макаронин, значит, паста аль денте готова. Пасту не промывайте.