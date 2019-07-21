Найскрим: 5 рецептов полезного домашнего мороженого
21 Июль, 2019
Найскрим — это десерт из замороженных бананов. С какао, ягодами, кокосовым молоком, чаем матча, шоколадом, персиками, манго, ананасом, авокадо… Ощущаете, какое огромное поле деятельности открывается для ваших кулинарных фантазий?
Чтобы приготовить найскрим, заблаговременно отправьте в морозилку очищенные и нарезанные на кусочки бананы. Перед тем, как бросать их в блендер, дайте бананам немного постоять при комнатной температуре. Затем перебейте их в однородную, гладкую массу с ягодами, фруктами, орехами. Если консистенция массы покажется вам слишком плотной, добавьте в нее пару столовых ложек холодной воды и еще раз перебейте в блендере. Вот это и есть тот самый найскрим — полезный, красивый, вкусный! Украсьте его по своему вкусу гранолой, чипсами, финиками, тертым шоколадом…
Бананово-кокосовый найскрим
Ингредиенты
- 2 замороженных банана
- 60 мл кокосовых сливок
- ягоды, кокосовые чипсы для гарнира
Приготовление
- Перебейте в блендере бананы со сливками.
- Украсьте найскрим ягодами и кокосовыми чипсами.
Найскрим из ежевики
Ингредиенты
- 2 замороженных банана
- горсть замороженной ежевики
- миндальные хлопья, срезы киви
Приготовление
- Перебиваем в блендере бананы с ежевикой.
- Украшаем найскрим из ежевики миндальными хлопьями и срезами киви.
Найскрим из персиков и бананов
Ингредиенты
- 2 замороженных банана
- 2 персика
- ягоды годжи, тыквенные семечки, кусочки цельнозернового печенья
Приготовление
- Перебейте в блендере бананы и персики.
- Украсьте найскрим сухими ягодами годжи, тыквенными семечками и кусочками цельнозернового печенья.
Найскрим из матчи
Ингредиенты
- 2 замороженных банана
- 1 ст. ложка порошка чая матча
- облепиха, белый шоколад
Приготовление
- Перебейте в блендере бананы с порошком матчи.
- Украсьте найскрим облепихой и кусочками белого шоколада.
Шоколадный найскрим
Ингредиенты
- 2 замороженных банана
- 2 ч. ложки порошка какао
- финики, сушеные ананасы, крошка печенья
Приготовление
- Перебейте в блендере бананы с какао и парой столовых ложек холодной воды.
- Украсьте шоколадный найскрим финиками, сушеными ананасами, крошкой печенья.