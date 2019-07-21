Найскрим: 5 рецептов полезного домашнего мороженого

21 Июль, 2019

Найскрим — это десерт из замороженных бананов. С какао, ягодами, кокосовым молоком, чаем матча, шоколадом, персиками, манго, ананасом, авокадо… Ощущаете, какое огромное поле деятельности открывается для ваших кулинарных фантазий?

Чтобы приготовить найскрим, заблаговременно отправьте в морозилку очищенные и нарезанные на кусочки бананы. Перед тем, как бросать их в блендер, дайте бананам немного постоять при комнатной температуре. Затем перебейте их в однородную, гладкую массу с ягодами, фруктами, орехами. Если консистенция массы покажется вам слишком плотной, добавьте в нее пару столовых ложек холодной воды и еще раз перебейте в блендере. Вот это и есть тот самый найскрим — полезный, красивый, вкусный! Украсьте его по своему вкусу гранолой, чипсами, финиками, тертым шоколадом…

Print Recipe Бананово-кокосовый найскрим Ингредиенты 2 замороженных банана

60 мл кокосовых сливок

ягоды, кокосовые чипсы для гарнира Приготовление Перебейте в блендере бананы со сливками.

Украсьте найскрим ягодами и кокосовыми чипсами.

Print Recipe Найскрим из ежевики Ингредиенты 2 замороженных банана

горсть замороженной ежевики

миндальные хлопья, срезы киви Приготовление Перебиваем в блендере бананы с ежевикой.

Украшаем найскрим из ежевики миндальными хлопьями и срезами киви.

Print Recipe Найскрим из персиков и бананов Ингредиенты 2 замороженных банана

2 персика

ягоды годжи, тыквенные семечки, кусочки цельнозернового печенья Приготовление Перебейте в блендере бананы и персики.

Украсьте найскрим сухими ягодами годжи, тыквенными семечками и кусочками цельнозернового печенья.

Print Recipe Найскрим из матчи Ингредиенты 2 замороженных банана

1 ст. ложка порошка чая матча

облепиха, белый шоколад Приготовление Перебейте в блендере бананы с порошком матчи.

Украсьте найскрим облепихой и кусочками белого шоколада.