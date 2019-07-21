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Найскрим: 5 рецептов полезного домашнего мороженого

21 Июль, 2019

Рецепт найскрима

Найскрим — это десерт из замороженных бананов. С какао, ягодами, кокосовым молоком, чаем матча, шоколадом, персиками, манго, ананасом, авокадо…  Ощущаете, какое огромное поле деятельности открывается для ваших кулинарных фантазий?

Чтобы приготовить найскрим, заблаговременно отправьте в морозилку очищенные и нарезанные на кусочки бананы. Перед тем, как бросать их в блендер, дайте бананам немного постоять при комнатной температуре. Затем перебейте их в однородную, гладкую массу с ягодами, фруктами, орехами. Если консистенция массы покажется вам слишком плотной, добавьте в нее пару столовых ложек холодной воды и еще раз перебейте в блендере. Вот это и есть тот самый найскрим — полезный, красивый, вкусный! Украсьте его по своему вкусу гранолой, чипсами, финиками, тертым шоколадом… 

Бананово-кокосовый найскрим

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Бананово-кокосовый найскрим

Ингредиенты

  • 2 замороженных банана
  • 60 мл кокосовых сливок
  • ягоды, кокосовые чипсы для гарнира

Приготовление

  • Перебейте в блендере бананы со сливками.
  • Украсьте найскрим ягодами и кокосовыми чипсами.

Найскрим из ежевики

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Найскрим из ежевики

Ингредиенты

  • 2 замороженных банана
  • горсть замороженной ежевики
  • миндальные хлопья, срезы киви

Приготовление

  • Перебиваем в блендере бананы с ежевикой.
  • Украшаем найскрим из ежевики миндальными хлопьями и срезами киви.

Найскрим из бананов и персиков

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Найскрим из персиков и бананов

Ингредиенты

  • 2 замороженных банана
  • 2 персика
  • ягоды годжи, тыквенные семечки, кусочки цельнозернового печенья

Приготовление

  • Перебейте в блендере бананы и персики.
  • Украсьте найскрим сухими ягодами годжи, тыквенными семечками и кусочками цельнозернового печенья.

Найскрим из матчи

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Найскрим из матчи

Ингредиенты

  • 2 замороженных банана
  • 1 ст. ложка порошка чая матча
  • облепиха, белый шоколад

Приготовление

  • Перебейте в блендере бананы с порошком матчи.
  • Украсьте найскрим облепихой и кусочками белого шоколада.

Шоколадный найскрим

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Шоколадный найскрим

Ингредиенты

  • 2 замороженных банана
  • 2 ч. ложки порошка какао
  • финики, сушеные ананасы, крошка печенья

Приготовление

  • Перебейте в блендере бананы с какао и парой столовых ложек холодной воды.
  • Украсьте шоколадный найскрим финиками, сушеными ананасами, крошкой печенья.

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