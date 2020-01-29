Медово-тыквенные панкейки. Простой рецепт для вкусного завтрака
29 января, 2020
Фишка этих золотистых, пышных, вкусных панкейков – тыквенное пюре с корицей, имбирем, мускатным орехом и медом. К ним не понадобится даже дополнительный топинг!
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Медово-тыквенные панкейки
Ингредиенты
- 150 г муки
- 1 ч. ложка ч. ложки разрыхлителя
- 100 г тыквенного пюре
- 1 ч. ложка корицы
- 1/4 ч. ложки молотого сухого имбиря
- 1/4 ч. ложки мускатного ореха
- 100 г йогурта
- 50 мл молока
- 1 яйцо
- 1-2 ст. ложек меда
Приготовление
- Смешайте муку с разрыхлителем.
- Пюре вареной или запеченной тыквы смешайте со специями и медом.
- В тыквенное пюре добавьте яйцо, молоко, йогурт, тщательно размешайте.
- К влажным ингредиентам добавьте муку, размешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.
- Готовьте панкейки на хорошо разогретой сковородке, каждую сторону держите на среднем огне около минуты.
- Панкейки готовы! Приятного аппетита!