Медово-тыквенные панкейки. Простой рецепт для вкусного завтрака

29 января, 2020

Фишка этих золотистых, пышных, вкусных панкейков – тыквенное пюре с корицей, имбирем, мускатным орехом и медом. К ним не понадобится даже дополнительный топинг!