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Медово-тыквенные панкейки. Простой рецепт для вкусного завтрака

29 января, 2020

Фишка этих золотистых, пышных, вкусных панкейков – тыквенное пюре с корицей, имбирем, мускатным орехом и медом. К ним не понадобится даже дополнительный топинг! 

Медово-тыквенные панкейки. Рецепт

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Медово-тыквенные панкейки

Ингредиенты

  • 150 г муки
  • 1 ч. ложка ч. ложки разрыхлителя
  • 100 г тыквенного пюре
  • 1 ч. ложка корицы
  • 1/4 ч. ложки молотого сухого имбиря
  • 1/4 ч. ложки мускатного ореха
  • 100 г йогурта
  • 50 мл молока
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. ложек меда

Приготовление

  • Смешайте муку с разрыхлителем.
  • Пюре вареной или запеченной тыквы смешайте со специями и медом.
  • В тыквенное пюре добавьте яйцо, молоко, йогурт, тщательно размешайте.
  • К влажным ингредиентам добавьте муку, размешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.
  • Готовьте панкейки на хорошо разогретой сковородке, каждую сторону держите на среднем огне около минуты.
  • Панкейки готовы! Приятного аппетита!

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