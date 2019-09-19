Маттео Стукки: «Улыбка — это ключ к прочтению моей работы»

19 Сентябрь, 2019

Полюбуйтесь, как итальянский шеф-повар Маттео Стукки (Matteo Stucci) играется с десертами! Пончики, круассаны, конфеты, торты, вафли становятся в его руках центром маленьких сладких миров. В этих измерениях космонавты исследуют поверхность профитроли, домашние животные живут в кексе, серфер покоряет карамельную волну на крем-брюле…

Разве это может не нравиться?! Поэтому у 26-летнего Маттео тысячи поклонников по всему миру. Для них у кондитера есть страница в Instagram — I DOLCI DI GULLIVER.

Нам креативный Маттео Стукки рассказал о своих любимых продуктах для работы, о трудностях и о главном ключе к своему вкусному творчеству.

Маттео, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы учились в кулинарной школе?

По факту, я учился в другой школе — научной. Но как только ее окончил, сразу же решил вернуться в игру и следовать своей страсти — выпечке. Поэтому брал кулинарные уроки и получил профессиональную квалификацию кондитера. А теперь я шеф-повар в крупной кейтеринговой компании.

Что хотите сказать людям своим творчеством?

Своими творениями я хочу развлекать, волновать и возвращать людям воспоминания. Как я всегда говорю: улыбка — это ключ к прочтению моей работы.

Что необходимо для успеха кондитеру, шеф-повару или любому другому человеку, связанному с едой и творчеством?

Чтобы преуспеть, нужно всегда обновляться и не впадать в банальности.

Какие продукты у Вас в фаворитах?

Больше всего я люблю работать с шоколадом и муссами.

Откройте секрет, как создавать новые идеи?

На новые творения меня вдохновляют сами сладости, их формы или сходство с чем-либо. Но, на самом деле, это требует большой фантазии. Обычно я нахожу идеи спонтанно, просто глядя на десерт.

Что самое сложное в Вашей работе?

Самое сложное в моей работе — всегда удивлять, не быть монотонным и банальным. Это требует много труда, приверженности делу. Ты никогда не должен сдаваться и продолжать усердствовать.

И напоследок, какой торт больше всего любит шеф Маттео Стукки?

Мой самый любимый торт — мильфей. Идеальное сочетание аромата и сладости.