Куркума-латте или golden milk: рецепт напитка для повышения иммунитета
11 Декабрь, 2018
Golden milk или куркума-латте — это напиток для тех, кто любит индийскую кухню, следит за своим здоровьем или бегает за трендами. Ну, или, на крайний случай, просто не представляет своей жизни без экспериментов. Ярко-солнечный дринк готовят либо из коровьего, либо из растительного молока с куркумой, корицей, имбирем и другими ароматными специями. Посмотрите на куркума-латте не только как на оригинальный, вкусный напиток, а и на как альтернативное средство, повышающее иммунитет.
Ключевой ингредиент здесь — куркума. Именно она дает золотой цвет нашему напитку. Активный компонент куркумы — куркумин — сильнейший антиоксидант. В большинство рецептов куркума-латте входят также корица и имбирь, обладающие не менее впечатляющими антиоксидантными свойствами.
Еще несколько здоровых преимуществ ингредиентов golden milk — это умение противостоять воспалениям и хорошо влиять на работу мозга.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
- 1/2 чашки воды
- 1/4 чашки куркумы
- 2 чашки молока (коровьего или растительного)
- 1/2 ч. ложки корицы
- 1 ч. ложка кокосового масла
- 1-2 ст. ложки куркума-пасты
- 1 ч. ложка тертого имбиря
- 4-6 шт. душистого перца
- немного меда
- Приготовьте куркума-пасту. Для этого залейте водой куркуму и поставьте на 10 минут на медленный огонь. При этом все время помешивайте пасту.
- В отдельную емкость, кастрюльку, влейте молоко, добавьте кокосовое масло, готовую куркума-пасту, тертый имбирь, горошины душистого перца, корицу. Доведите до кипения и держите на небольшом огне еще 10 минут.
- Процедите напиток, добавьте немного меда.
- Куркума-латте или golden milk готов! Наслаждайтесь!