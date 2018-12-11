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Куркума-латте или golden milk: рецепт напитка для повышения иммунитета

11 Декабрь, 2018

Golden milk или куркума-латте — это напиток для тех, кто любит индийскую кухню, следит за своим здоровьем или бегает за трендами. Ну, или, на крайний случай, просто не представляет своей жизни без экспериментов. Ярко-солнечный дринк готовят либо из коровьего, либо из растительного молока с куркумой, корицей, имбирем и другими ароматными специями. Посмотрите на куркума-латте не только как на оригинальный, вкусный напиток, а и на как альтернативное средство, повышающее иммунитет.

Ключевой ингредиент здесь — куркума. Именно она дает золотой цвет нашему напитку. Активный компонент куркумы — куркумин — сильнейший антиоксидант. В большинство рецептов куркума-латте входят также корица и имбирь, обладающие не менее впечатляющими антиоксидантными свойствами.

Еще несколько здоровых преимуществ ингредиентов golden milk — это умение противостоять воспалениям и хорошо влиять на работу мозга.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Рецепт приготовления куркума-латте

Куркума-латте
Порций: 2
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Для куркума-пасты
  1. 1/2 чашки воды
  2. 1/4 чашки куркумы
Для латте
  1. 2 чашки молока (коровьего или растительного)
  2. 1/2 ч. ложки корицы
  3. 1 ч. ложка кокосового масла
  4. 1-2 ст. ложки куркума-пасты
  5. 1 ч. ложка тертого имбиря
  6. 4-6 шт. душистого перца
  7. немного меда
Способ приготовления
  1. Приготовьте куркума-пасту. Для этого залейте водой куркуму и поставьте на 10 минут на медленный огонь. При этом все время помешивайте пасту.
  2. В отдельную емкость, кастрюльку, влейте молоко, добавьте кокосовое масло, готовую куркума-пасту, тертый имбирь, горошины душистого перца, корицу. Доведите до кипения и держите на небольшом огне еще 10 минут.
  3. Процедите напиток, добавьте немного меда.
  4. Куркума-латте или golden milk готов! Наслаждайтесь!
Drink&Food Inform https://drinkinform.com.ua/

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