Куркума-латте или golden milk: рецепт напитка для повышения иммунитета

11 Декабрь, 2018

Golden milk или куркума-латте — это напиток для тех, кто любит индийскую кухню, следит за своим здоровьем или бегает за трендами. Ну, или, на крайний случай, просто не представляет своей жизни без экспериментов. Ярко-солнечный дринк готовят либо из коровьего, либо из растительного молока с куркумой, корицей, имбирем и другими ароматными специями. Посмотрите на куркума-латте не только как на оригинальный, вкусный напиток, а и на как альтернативное средство, повышающее иммунитет.

Ключевой ингредиент здесь — куркума. Именно она дает золотой цвет нашему напитку. Активный компонент куркумы — куркумин — сильнейший антиоксидант. В большинство рецептов куркума-латте входят также корица и имбирь, обладающие не менее впечатляющими антиоксидантными свойствами.

Еще несколько здоровых преимуществ ингредиентов golden milk — это умение противостоять воспалениям и хорошо влиять на работу мозга.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч