Космический ланч-бокс: рецепт разноцветного риса для школьного обеда
15 Декабрь, 2018
Какого цвета Вселенная? Одни ученые говорят, что она сверкает особенно — светло-бежевыми оттенками. Другие уверяют, что космос вообще не имеет цвета. Третьи предполагают, что Вселенная светится красным и синим… А нам кажется, что космос невероятно разноцветный! Вот, примерно, как наш полезный ланч-бокс.
Главный в ланч-боксе, конечно же, рис. У нас он не привычно белый. Мы покрасили его с помощью капусты в ярко фиолетовый, а с помощью свеклы — в легкий оранжевый цвет. А потом дополнили овощами в тон, складывая радугу.
Рецепт: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Для ланч-бокса понадобится:
- рис
- синяя капуста
- свекла
- соль
- уксус
- помидоры черри
- яйца
- консервированная кукуруза
- морковка
- брокколи
Как сварить фиолетовый рис:
- Доведи до кипения в кастрюльке два стакана воды.
- Засыпь в кипящую воду стакан риса. Убавь огонь.
- Возьми небольшой кочан фиолетовой капусты, нарежь ее на 5-6 частей (продольно).
- Сверху на кастрюльку с рисом поставь дуршлаг так, чтобы он касался риса и воды. В него помести половину нарезанной фиолетовой капусты — она придаст рису фиолетовый оттенок.
- Полей капусту столовой ложкой уксуса.
- Доведи рис до кипения, снова уменьши огонь и продолжай варить до полного выкипания воды.
- Сними с кастрюли дуршлаг, посоли рис по вкусу.
Как сварить оранжевый рис:
- Точно так же можно приготовить оранжевый рис, только теперь тебе понадобится среднего размера свекла. Нарежь ее на кружочки и помести в дуршлаг. Не забывай, что свекла должна касаться воды и риса.
- Полей свеклу столовой ложкой уксуса.
- Когда рис закипит, убавь огонь и вари до полного выкипания воды.
- Сними дуршлаг со свеклой и посоли рис.
Как собрать ланч-бокс:
фиолетовый рис + салат из фиолетовой капусты + кусочки маринованной свеклы + шарики редьки
фиолетовый рис + помидоры-черри + консервированная кукуруза + морковка + отварная брокколи + вареные яйца
оранжевый рис + морковка + помидоры-черри + кукурузка
Экспериментируй и собирай свой космический и очень полезный ланч-бокс по своим правилам, руководствуясь своим вкусом!
Приятного аппетита!Метки: еда для детей, полезная еда, рецепты с овощами