Космический ланч-бокс: рецепт разноцветного риса для школьного обеда

15 Декабрь, 2018

Какого цвета Вселенная? Одни ученые говорят, что она сверкает особенно — светло-бежевыми оттенками. Другие уверяют, что космос вообще не имеет цвета. Третьи предполагают, что Вселенная светится красным и синим… А нам кажется, что космос невероятно разноцветный! Вот, примерно, как наш полезный ланч-бокс.

Главный в ланч-боксе, конечно же, рис. У нас он не привычно белый. Мы покрасили его с помощью капусты в ярко фиолетовый, а с помощью свеклы — в легкий оранжевый цвет. А потом дополнили овощами в тон, складывая радугу.

Рецепт: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Для ланч-бокса понадобится:

рис

синяя капуста

свекла

соль

уксус

помидоры черри

яйца

консервированная кукуруза

морковка

брокколи

Как сварить фиолетовый рис:

Доведи до кипения в кастрюльке два стакана воды. Засыпь в кипящую воду стакан риса. Убавь огонь. Возьми небольшой кочан фиолетовой капусты, нарежь ее на 5-6 частей (продольно). Сверху на кастрюльку с рисом поставь дуршлаг так, чтобы он касался риса и воды. В него помести половину нарезанной фиолетовой капусты — она придаст рису фиолетовый оттенок. Полей капусту столовой ложкой уксуса. Доведи рис до кипения, снова уменьши огонь и продолжай варить до полного выкипания воды. Сними с кастрюли дуршлаг, посоли рис по вкусу.

Как сварить оранжевый рис:

Точно так же можно приготовить оранжевый рис, только теперь тебе понадобится среднего размера свекла. Нарежь ее на кружочки и помести в дуршлаг. Не забывай, что свекла должна касаться воды и риса. Полей свеклу столовой ложкой уксуса. Когда рис закипит, убавь огонь и вари до полного выкипания воды. Сними дуршлаг со свеклой и посоли рис.

Как собрать ланч-бокс:

фиолетовый рис + салат из фиолетовой капусты + кусочки маринованной свеклы + шарики редьки

фиолетовый рис + помидоры-черри + консервированная кукуруза + морковка + отварная брокколи + вареные яйца

оранжевый рис + морковка + помидоры-черри + кукурузка

Экспериментируй и собирай свой космический и очень полезный ланч-бокс по своим правилам, руководствуясь своим вкусом!

Приятного аппетита!