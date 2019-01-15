Конфеты-брауни за 10 минут

15 Январь, 2019

Домашние конфеты за десять минут. На вкус похожи на брауни. На вид — вряд ли их отличишь от шоколадных трюфелей. Удивляют, радуют, требуют обязательного продолжения.

Для приготовления конфет-брауни понадобится:

150 г фиников

15 г сухой овсянки

50 г кешью

35 г черного шоколада

1,5 ч. ложки порошка какао

Для посыпки конфет:

2 ч. ложки порошка какао

1,5 ч. ложки тертой корицы

Приготовление конфет:

В блендере перебейте финики без косточек с овсянкой, кешью и какао. На водяной бане растопите шоколад. Влейте шоколад в чашу блендера с сухими ингредиентами и еще раз хорошо перебейте до получения однородной массы. Смочите руки водой и сформируйте из полученной массы небольшие шарики. Каждый шарик вываляйте в смеси какао порошка и тертой корицы. Конфеты-брауни готовы!

Приятного аппетита!