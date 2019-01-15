Конфеты-брауни за 10 минут
15 Январь, 2019
Домашние конфеты за десять минут. На вкус похожи на брауни. На вид — вряд ли их отличишь от шоколадных трюфелей. Удивляют, радуют, требуют обязательного продолжения.
Для приготовления конфет-брауни понадобится:
- 150 г фиников
- 15 г сухой овсянки
- 50 г кешью
- 35 г черного шоколада
- 1,5 ч. ложки порошка какао
Для посыпки конфет:
- 2 ч. ложки порошка какао
- 1,5 ч. ложки тертой корицы
Приготовление конфет:
- В блендере перебейте финики без косточек с овсянкой, кешью и какао.
- На водяной бане растопите шоколад.
- Влейте шоколад в чашу блендера с сухими ингредиентами и еще раз хорошо перебейте до получения однородной массы.
- Смочите руки водой и сформируйте из полученной массы небольшие шарики.
- Каждый шарик вываляйте в смеси какао порошка и тертой корицы.
- Конфеты-брауни готовы!
Приятного аппетита!
Метки: конфеты, рецепты домашних конфет, рецепты с шоколадом
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