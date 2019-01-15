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Конфеты-брауни за 10 минут

15 Январь, 2019

Домашние конфеты за десять минут. На вкус похожи на брауни. На вид — вряд ли их отличишь от шоколадных трюфелей. Удивляют, радуют, требуют обязательного продолжения. 

Конфеты-брауни: рецепт за 10 минут

Для приготовления конфет-брауни понадобится:

  • 150 г фиников
  • 15 г сухой овсянки
  • 50 г кешью
  • 35 г черного шоколада
  • 1,5 ч. ложки порошка какао

Для посыпки конфет:

  • 2 ч. ложки порошка какао
  • 1,5 ч. ложки тертой корицы

Приготовление конфет:

  1. В блендере перебейте финики без косточек с овсянкой, кешью и какао.
  2. На водяной бане растопите шоколад.
  3. Влейте шоколад в чашу блендера с сухими ингредиентами и еще раз хорошо перебейте до получения однородной массы.
  4. Смочите руки водой и сформируйте из полученной массы небольшие шарики.
  5. Каждый шарик вываляйте в смеси какао порошка и тертой корицы.
  6. Конфеты-брауни готовы!

Приятного аппетита!

 

Конфеты-брауни за 10 минут: простой рецепт домашних конфет

 

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1 комментарий

Комментарии: Конфеты-брауни за 10 минут

  • Ната
    Январь 15, 2019 at 6:48 пп

    Сухая овсянка — это хлопья?
    Или муку овсяную лучше взять?

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