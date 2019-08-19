Кокосовое печенье. Рецепт с тремя известными

19 Август, 2019

Конечно же, для кокосового печенья лучше всего использовать свежий тертый кокос. Потому как столько насыщенных жиров, важных минералов и такого большого количества витаминов группы В в других ингредиентах точно не найдете. Но органическая кокосовая стружка — тоже вариант. Итак, кокос (в удобном для вас проявлении) — первый и главный ингредиент нашего печенья. Второй герой рецепта — мед, третий — взбитые в пышную пену яичные белки. Украсить готовое печенье можно растопленным шоколадом.