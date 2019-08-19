Кокосовое печенье. Рецепт с тремя известными
19 Август, 2019
Конечно же, для кокосового печенья лучше всего использовать свежий тертый кокос. Потому как столько насыщенных жиров, важных минералов и такого большого количества витаминов группы В в других ингредиентах точно не найдете. Но органическая кокосовая стружка — тоже вариант. Итак, кокос (в удобном для вас проявлении) — первый и главный ингредиент нашего печенья. Второй герой рецепта — мед, третий — взбитые в пышную пену яичные белки. Украсить готовое печенье можно растопленным шоколадом.
Метки: без сахара, рецепт печенья
Кокосовое печенье
Ингредиенты
- 120 г кокосовой стружки
- 4 яичных белка
- 3 ст. ложки меда
Приготовление
- Взбейте в крепкую пену яичные белки.
- Кокосовую стружку полейте жидким медом и перемешайте.
- В кокосово-медовую смесь аккуратно введите взбитые яичные белки. Перемешайте.
- Полученное тесто будет не очень липким, потому для формирования круглого печенья лучше взять металлическую круглую форму и утрамбовать ее тестом. Потом снять формочку.
- Выпекаем кокосовое печенье в течение 20 минут при температуре 180 градусов в разогретой духовке.