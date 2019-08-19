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Кокосовое печенье. Рецепт с тремя известными

19 Август, 2019

Конечно же, для кокосового печенья лучше всего использовать свежий тертый кокос. Потому как столько насыщенных жиров, важных минералов и такого большого количества витаминов группы В в других ингредиентах точно не найдете. Но органическая кокосовая стружка — тоже вариант. Итак, кокос (в удобном для вас проявлении) — первый и главный ингредиент нашего печенья. Второй герой рецепта — мед, третий — взбитые в пышную пену яичные белки. Украсить готовое печенье можно растопленным шоколадом.

Простой рецепт кокосового печенья

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Кокосовое печенье

Ингредиенты

  • 120 г кокосовой стружки
  • 4 яичных белка
  • 3 ст. ложки меда

Приготовление

  • Взбейте в крепкую пену яичные белки.
  • Кокосовую стружку полейте жидким медом и перемешайте.
  • В кокосово-медовую смесь аккуратно введите взбитые яичные белки. Перемешайте.
  • Полученное тесто будет не очень липким, потому для формирования круглого печенья лучше взять металлическую круглую форму и утрамбовать ее тестом. Потом снять формочку.
  • Выпекаем кокосовое печенье в течение 20 минут при температуре 180 градусов в разогретой духовке.

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