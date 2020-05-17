Китайские лепешки с зеленым луком

17 мая, 2020

Секрет хрустящих, слоеных азиатских панкейков к с зеленым луком – в заворачивании пресного теста в ролл. Если вы освоите этот рецепт китайских лепешек, то, поверьте, больше не захотите заказывать их в кафе и ресторанах.

Китайцы считают луковые лепешки национальной пиццей. Мало того, существует легенда, согласно которой итальянцы адаптировали это блюдо под пиццу после возвращения Марко Поло из Китая. Говорят, великий путешественник так скучал по хрустящему вкусу китайских луковых лепешек, что просил итальянских поваров приготовить ему нечто подобное. И только одному повару из Неаполя удалось сделать аналог лепешек. Позже луковая начинка перекочевала на верх лепешки. Изменение итальянцам понравилось.

Так ли было на самом деле, утверждать не беремся. В любом случае, легенда красивая, а китайские луковые лепешки на самом деле невероятно вкусные!

Для китайских луковых лепешек понадобится:

Для теста:

300 г пшеничной муки

170 мл горячей воды

Для луковой начинки:

1/3 стакана растительного масла

1/4 стакана муки

5 стеблей зеленого лука

соль

Как готовить китайские луковые лепешки:

Замешиваем тесто. Заливаем муку горячей водой, замешиваем тесто. Если тесто выходит слишком липким и вязким, добавляем муку. Месим 5-7 минут, формируем из теста шар, заворачиваем его в пищевую пленку и ставим отдыхать в холодильник. Чем больше времени тесто проведет в холодильнике, тем лучше будут лепешки. Оптимально подержать его в холоде ночь.

Готовим начинку. Подогреваем растительное масло, не доводя до кипения. Бросаем в него нарезанный зеленый лук, добавляем муку, перемешиваем.

Достаем тесто их холодильника, разделяем на 4 части. Раскатываем одну часть в тонкий прямоугольник.

Смазываем поверхность теста начинкой из лука, посыпаем солью и начинаем закручивать его в ролл.

Ставим ролл в холодильник на 15 минут, затем нарезаем на небольшие кусочки (около 5 см), если хотите небольшие лепешки. Нравятся лепешки побольше? Тогда разрезаем ролл на 3-4 части. Каждую часть прижимаем ладошкой, формируя лепешку, сверху проходимся скалкой.

По такой же схеме поступаем с оставшимися тремя частями нераскатанного теста.

Жарим лепешки на хорошо разогретой сковородке по 3 минуты с каждой стороны.

Золотистые, ароматные, хрустящие лепешки подаем горячими.

Приятного аппетита!