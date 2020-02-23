Джудит Пур: “Новые идеи можно черпать отовсюду и из всего”

23 февраля, 2020

Это не просто имбирные пряники. Это холсты, на которых оживают цветы, животные, люди… Джудит Чинкне Пур – Леонардо да Винчи от выпечки. Каждая сладкая деталь – идеально проработана, каждый мазок сахарной глазурью – неповторим. Все исключительно вручную! Купить творения Джудит можно в ее студии-магазине Mezesmanna в Веспреме, одном из самых старых венгерских городов. А полюбоваться на ее страничках в соцсетях Mezesmanna.

Джудит, кто вы по профессии – кондитер, художник?

Я не кондитер. И художником себя не считаю. Моя изначальная профессия – художник по фарфору. Но, вы же понимаете, самой по себе профессии не достаточно. Я думаю, главное – иметь талант к чему-то. А талант – это уже дар.

Вы едите свои невероятные пряники?

О, нет! Я не ем свои работы. Дам вам немножко исторического фона для большего понимания вопроса. С 19 века в Венгрии существует традиция дарить любимым людям медовые сердечки. В те времена можно были купить большие печенья в форме сердца на местных рынках, которые проходили еженедельно. Эти медовые пряники обычно окрашивались в красный цвет и декорировались различными мотивами, волнистыми линиями, простыми цветами и маленьким зеркальцем по центру сердца. Таким образом, вы можете понять, что для нас, венгров, разрисованное медовое печенье – это хороший подарок, сувенир. И уж никак не еда. Много раз я сталкивалась с тем, что иностранцы этого не знали. Рассказывали, что американцы ели мои раскрашенные вручную пряники (о, ужас!)

Джудит, вы помните свою самую первую работу? Что это было?

По правде говоря, это было много-много лет назад. Возможно, все началось со снежинок на простых имбирных пряниках. Первым художественным произведением была иллюстрация молодой дамы, работающей в саду, в тогда только зарождающейся 3D-технике.

А какую технику декорирования пряников вы можете назвать своей самой любимой?

Моя любимая техника – черно-белая портретная живопись. Также очень люблю 3D-фигурки и животных.

Что самое сложное в вашей работе?

На мой взгляд, самое сложное – прочувствовать размеры в 3D. Когда получаешь фотографию в 2D, перерисовываешь ее в 3D на медовое печенье и пытаешься добиться реалистичности картинки.

Какими знаниями должен обладать художник по пряникам, чтобы быть успешным?

Быть скромным, независимо от успехов. Прилежным. И еще он должен никогда не сдаваться!

Каков ваш рецепт поиска новых идей?

Вы можете черпать новые идеи отовсюду и из всего – это мой опыт. Из окружающего мира, природы, из работ другого иллюстратора… Иногда кусочек ткани, иногда кусочек кружева, иногда животные вдохновляют меня. Каждый раз – разные вещи.

Джудит, какой вы видите себя через 10 лет?

Это сложный вопрос. Мне нравится моя работа, поэтому я хочу продолжать заниматься тем же. Мое самое любимое занятие – обучать людей технике декорирования медовых пряников. Хочу, чтобы это направление стало моим главным профилем, обучение по всему миру…

Вопросы задавала Инна Левенец

Фото Instagram Mezesmanna