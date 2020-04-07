Гренки с намазкой из нута и консервированным тунцом
7 апреля, 2020
Намазку из нута и консервированный тунец можно уложить не только на хлебцы из пророщенных зерен пшеницы. Хорошо эти слои будут смотреться и на кусочках свежего хлеба, и на подрумяненных тостах. Можно сделать открытые сэндвичи, а можно закрытые. А еще лучше – многоярусные! Тогда вкуса и красоты будет в разы больше! Пять минут – и все готово!
Понадобится:
- 8 хлебцов или кусочков хлеба
- дижонская горчица
- огурец
- перец капи
- зеленый лук
- баночка тунца в собственном соку
Для намазки из нута:
- 200 г консервированного нута
- 3 ст. ложки тахини
- сок половины лимона
- 1/4 нарезанной луковицы
- измельченный зубчик чеснока
- морская соль, черный перец по вкусу
Как готовить:
- Растолките нут в пюре. Пускай пюре будет не совсем однородным и гладким. Чем фактурнее – тем лучше! Добавьте к нему сок из половинки лимона и тахини, измельченные лук и чеснок. Посолите, поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Намажьте хлебцы дижонской горчицей. На горчицу выкладывайте толстым слоем нутовую намазку. Сверху – тунец.
- Завершите вкусную композицией нарезанными огурцом и перцем, присыпьте измельченным зеленым луком.
- Гренки готовы! Приятного аппетита!