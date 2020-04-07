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Гренки с намазкой из нута и консервированным тунцом

7 апреля, 2020

Намазку из нута и консервированный тунец можно уложить не только на хлебцы из пророщенных зерен пшеницы. Хорошо эти слои будут смотреться и на кусочках свежего хлеба, и на подрумяненных тостах. Можно сделать открытые сэндвичи, а можно закрытые. А еще лучше – многоярусные! Тогда вкуса и красоты будет в разы больше! Пять минут – и все готово!

Гренки с тунцом

Понадобится:

  • 8  хлебцов или кусочков хлеба
  • дижонская горчица
  • огурец
  • перец капи
  • зеленый лук
  • баночка тунца в собственном соку

Для намазки из нута:

  • 200 г консервированного нута
  • 3 ст. ложки тахини
  • сок половины лимона
  • 1/4 нарезанной луковицы
  • измельченный зубчик чеснока
  • морская соль, черный перец по вкусу

Как готовить:

  1. Растолките нут в пюре. Пускай пюре будет не совсем однородным и гладким. Чем фактурнее – тем лучше! Добавьте к нему сок из половинки лимона и тахини, измельченные лук и чеснок. Посолите, поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
  2. Намажьте хлебцы дижонской горчицей. На горчицу выкладывайте толстым слоем нутовую намазку. Сверху – тунец.
  3. Завершите вкусную композицией нарезанными огурцом и перцем, присыпьте измельченным зеленым луком.
  4. Гренки готовы! Приятного аппетита!

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