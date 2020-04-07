Гренки с намазкой из нута и консервированным тунцом

7 апреля, 2020

Намазку из нута и консервированный тунец можно уложить не только на хлебцы из пророщенных зерен пшеницы. Хорошо эти слои будут смотреться и на кусочках свежего хлеба, и на подрумяненных тостах. Можно сделать открытые сэндвичи, а можно закрытые. А еще лучше – многоярусные! Тогда вкуса и красоты будет в разы больше! Пять минут – и все готово!

Понадобится:

8 хлебцов или кусочков хлеба

дижонская горчица

огурец

перец капи

зеленый лук

баночка тунца в собственном соку

Для намазки из нута:

200 г консервированного нута

3 ст. ложки тахини

сок половины лимона

1/4 нарезанной луковицы

измельченный зубчик чеснока

морская соль, черный перец по вкусу

Как готовить: