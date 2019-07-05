Гнезда с кремом из банана и кураги. Полезный десерт

5 Июль, 2019

Хороший рецепт — проверенный рецепт! Проверять рецепты — наше любимое занятие. Возьмем, к примеру, эти супер аппетитный, полезный десерт из овсянки и миндаля с кремом из банана и кураги. Мы долго экспериментировали, смешивая овсянку с разными орехами, и поняли, что самый лучший ей друг — миндаль! Затем нам захотелось ну очень уж полезную начинку, по вкусу напоминающую заварной крем. Чтобы без сахара, яиц, молока… И после длительных проверок осознали, что самая здоровая и вкусная компания для такого случая — это курага и банан. Курагу предварительно замочили в воде. Затем перебили ее в блендере с бананом и небольшим количеством кокосового масла в однородную красивую массу. Наполнили этим счастьем ароматные, подрумяненные в духовке овсяно-миндальные гнезда и еще раз убедились в выше сказанном… Хороший рецепт — проверенный рецепт.