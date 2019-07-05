Гнезда с кремом из банана и кураги. Полезный десерт
5 Июль, 2019
Хороший рецепт — проверенный рецепт! Проверять рецепты — наше любимое занятие. Возьмем, к примеру, эти супер аппетитный, полезный десерт из овсянки и миндаля с кремом из банана и кураги. Мы долго экспериментировали, смешивая овсянку с разными орехами, и поняли, что самый лучший ей друг — миндаль! Затем нам захотелось ну очень уж полезную начинку, по вкусу напоминающую заварной крем. Чтобы без сахара, яиц, молока… И после длительных проверок осознали, что самая здоровая и вкусная компания для такого случая — это курага и банан. Курагу предварительно замочили в воде. Затем перебили ее в блендере с бананом и небольшим количеством кокосового масла в однородную красивую массу. Наполнили этим счастьем ароматные, подрумяненные в духовке овсяно-миндальные гнезда и еще раз убедились в выше сказанном… Хороший рецепт — проверенный рецепт.
Гнезда с кремом из банана и кураги
Ингредиенты
- 1 стакан сухой овсянки
- 0,5 стакана сырого миндаля
- 0,5 стакана кокосовой стружки
- 4 ст. ложки кокосового масла
- 7 фиников
- щепотка соли
- 2 ст. ложки холодной воды
- 1 банан
- 200 г кураги (предварительно замоченной в горячей воде)
Приготовление
- В блендере перебейте овсянку с миндалем, кокосовой стружкой, щепоткой соли и финиками без косточек. Добавьте 2 ст. ложек растопленного кокосового масла, холодную воду и перебейте еще раз. У вас должна получиться липкая масса, из которой мокрыми руками можно сформировать гнезда.
- Для формирования гнезд подойдут силиконовые формы для выпекания кексов. Возьмите столовую ложку микса из овсянки и других ингредиентов и утрамбуйте ее по дну и стенкам формы, делая небольшие гнездышки.
- Поставьте гнезда в силиконовых формочках в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Дайте им немного остыть.
- Тем временем приготовьте крем: перебейте банан с курагой и 2 ст. ложками кокосового масла.
- Наполните остывшие гнезда кремом, украсьте миндалем.
- Приятного аппетита!