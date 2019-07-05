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Гнезда с кремом из банана и кураги. Полезный десерт

5 Июль, 2019

Хороший рецепт — проверенный рецепт! Проверять рецепты — наше любимое занятие. Возьмем, к примеру, эти супер аппетитный, полезный десерт из овсянки и миндаля с кремом из банана и кураги. Мы долго экспериментировали, смешивая овсянку с разными орехами, и поняли, что самый лучший ей друг — миндаль! Затем нам захотелось ну очень уж полезную начинку, по вкусу напоминающую заварной крем. Чтобы без сахара, яиц, молока… И после длительных проверок осознали, что самая здоровая и вкусная компания для такого случая — это курага и банан. Курагу предварительно замочили в воде. Затем перебили ее в блендере с бананом и небольшим количеством кокосового масла в однородную красивую массу. Наполнили этим счастьем ароматные, подрумяненные в духовке овсяно-миндальные гнезда и еще раз убедились в выше сказанном… Хороший рецепт — проверенный рецепт.

Рецепт полезного десерта: гнезда с кремом

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Гнезда с кремом из банана и кураги

Ингредиенты

  • 1 стакан сухой овсянки
  • 0,5 стакана сырого миндаля
  • 0,5 стакана кокосовой стружки
  • 4 ст. ложки кокосового масла
  • 7 фиников
  • щепотка соли
  • 2 ст. ложки холодной воды
  • 1 банан
  • 200 г кураги (предварительно замоченной в горячей воде)

Приготовление

  • В блендере перебейте овсянку с миндалем, кокосовой стружкой, щепоткой соли и финиками без косточек. Добавьте 2 ст. ложек растопленного кокосового масла, холодную воду и перебейте еще раз. У вас должна получиться липкая масса, из которой мокрыми руками можно сформировать гнезда.
  • Для формирования гнезд подойдут силиконовые формы для выпекания кексов. Возьмите столовую ложку микса из овсянки и других ингредиентов и утрамбуйте ее по дну и стенкам формы, делая небольшие гнездышки.
  • Поставьте гнезда в силиконовых формочках в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Дайте им немного остыть.
  • Тем временем приготовьте крем: перебейте банан с курагой и 2 ст. ложками кокосового масла.
  • Наполните остывшие гнезда кремом, украсьте миндалем.
  • Приятного аппетита!

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