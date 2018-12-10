ENERGY шарики: как сделать самому
10 Декабрь, 2018
Энергетические шарики, которые ты за 10 минут сделаешь сам, — это вкусный плюсик к твоей силе, скорости и хорошему настроению!
Чтобы их приготовить, тебе понадобится овсянка (она всегда есть в доме), жидкий мед, кокосовая стружка, молотая корица, арахисовая паста (эти ингредиенты можно купить в любом магазине), шоколадка (ее нужно будет поломать на маленькие кусочки) и рисовые хлебцы (их надо раскрошить).
Когда перемешаешь всю эту красоту, у тебя получится отличный «пластилин», из которого сможешь слепить шарики.
Рецепт: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
ENERGY шарики
2018-12-10 03:30:25
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Ингредиенты
- 1 чашка сухой овсянки
- 1/4 чашки кокосовой стружки
- 1/2 чашки раскрошенных рисовых хлебцов
- 1/3 чашки меда
- 1/2 чашки арахисовой пасты
- 1/2 ч. ложки корицы
- 1/3 чашки кусочков шоколада (молочного и черного на твой вкус)
Способ приготовления
- Возьми глубокую миску, в которой будешь смешивать все ингредиенты для энергетических шариков. Поставь ее на 30 минут в холодильник.
- В хорошо охлажденную миску всыпь все сухие ингредиенты: овсянку, кокосовую стружку, раскрошенные рисовые хлебцы, кусочки шоколада и корицу.
- Добавь арахисовую пасту.
- Влей мед.
- Добавь шоколад.
- Хорошо перемешай все - у тебя должен получится настоящий съедобный "пластилин", из которого ты запросто сможешь сделать небольшие шарики. Не заморачивайся с одинаковым размером шариков - пусть они будут и большими, и маленькими. Так веселее!
- Слепленные шарики поставь в холодильник на два часа.
- Все, шарики, заряжающие энергией на целый день, готовы!
- Приятного аппетита!
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Метки: десерт для детей, полезные десерты, рецепты домашних конфет