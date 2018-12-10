ENERGY шарики: как сделать самому

10 Декабрь, 2018

Энергетические шарики, которые ты за 10 минут сделаешь сам, — это вкусный плюсик к твоей силе, скорости и хорошему настроению!

Чтобы их приготовить, тебе понадобится овсянка (она всегда есть в доме), жидкий мед, кокосовая стружка, молотая корица, арахисовая паста (эти ингредиенты можно купить в любом магазине), шоколадка (ее нужно будет поломать на маленькие кусочки) и рисовые хлебцы (их надо раскрошить).

Когда перемешаешь всю эту красоту, у тебя получится отличный «пластилин», из которого сможешь слепить шарики.

Рецепт: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч