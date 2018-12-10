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ENERGY шарики: как сделать самому

10 Декабрь, 2018

Как сделать ENERGY шарики

Энергетические шарики, которые ты за 10 минут сделаешь сам, — это вкусный плюсик к твоей силе, скорости и хорошему настроению!

Чтобы их приготовить, тебе понадобится овсянка (она всегда есть в доме), жидкий мед, кокосовая стружка, молотая корица, арахисовая паста (эти ингредиенты можно купить в любом магазине), шоколадка (ее нужно будет поломать на маленькие кусочки) и рисовые хлебцы (их надо раскрошить).

Когда перемешаешь всю эту красоту, у тебя получится отличный «пластилин», из которого сможешь слепить шарики. 

Рецепт: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Как сделать ENERGY шарики

ENERGY шарики
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Ингредиенты
  1. 1 чашка сухой овсянки
  2. 1/4 чашки кокосовой стружки
  3. 1/2 чашки раскрошенных рисовых хлебцов
  4. 1/3 чашки меда
  5. 1/2 чашки арахисовой пасты
  6. 1/2 ч. ложки корицы
  7. 1/3 чашки кусочков шоколада (молочного и черного на твой вкус)
Способ приготовления
  1. Возьми глубокую миску, в которой будешь смешивать все ингредиенты для энергетических шариков. Поставь ее на 30 минут в холодильник.
  2. В хорошо охлажденную миску всыпь все сухие ингредиенты: овсянку, кокосовую стружку, раскрошенные рисовые хлебцы, кусочки шоколада и корицу.
  3. Добавь арахисовую пасту.
  4. Влей мед.
  5. Добавь шоколад.
  6. Хорошо перемешай все - у тебя должен получится настоящий съедобный "пластилин", из которого ты запросто сможешь сделать небольшие шарики. Не заморачивайся с одинаковым размером шариков - пусть они будут и большими, и маленькими. Так веселее!
  7. Слепленные шарики поставь в холодильник на два часа.
  8. Все, шарики, заряжающие энергией на целый день, готовы!
  9. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform https://drinkinform.com.ua/
Как сделать ENERGY шарики

Как сделать ENERGY шарики

Как сделать ENERGY шарики

Как сделать ENERGY шарики

Как сделать ENERGY шарики

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