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Домашний шоколад с ягодами годжи, кедровыми орешками, лавандой и чиа

16 Декабрь, 2018

Наш домашний шоколад мы делаем из масла какао и какао порошка. Без сахара. Добавляем в него самые красивые и полезные на свете ингредиенты — сладко-терпкие, с кислинкой ягоды годжи, семена чиа, пикантные кедровые орешки и невероятно ароматные сухие цветы лаванды.

Можем утверждать, что полученные шоколадки — настоящий супер-фуд. Дело в подобранных ингредиентах. Какао масло богато на олеиновую, линолевую и стеариновую кислоты, которые нормализуют обмен веществ в организме и снижают уровень холестерина. Ягоды годжи входят в топ-10 самых полезных продуктов на Земле, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов. Кедровые орешки изобилуют 14 различными аминокислотами, семена чиа могут похвастаться большим количеством кальция, растительного протеина, жирных кислот омега-3 и Омега-6. 

Перед началом волшебства, помните, что масло какао не любит перегрева. Потому, растапливая его на водяной бане, следите за тем, чтобы вода не закипала. 

Домашний шоколад с ягодами годжи, кедровыми орешками, лавандой и чиа

Домашний шоколад с ягодами годжи, кедровыми орешками, чиа и лавандой
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Ингредиенты
  1. 100 г какао масла
  2. 70 г какао порошка
  3. щепотка соли
  4. 2 ст. ложки ягод годжи
  5. 1 ст. ложки чиа
  6. 1 ст. ложка кедровых орешков
  7. 1 ч. ложка сухих цветков лаванды
Способ приготовления
  1. На водяной бане растопите масло какао. Добавьте порошок какао, хорошо перемешайте, чтобы не оставалось комочков. Посолите. Снимите с водяной бани и дайте немного остыть.
  2. Наполните силиконовые формочки полученным шоколадом (мы брали формочки для кексов и наполняли каждую 4 чайными ложками шоколада). Посыпьте каждую ягодами годжи, чиа, кедровыми орешками и лавандой.
  3. Поставьте шоколад в холодильник на пару часов. Понятное дело - чем тоньше слой шоколада, тем быстрее он застынет.
  4. Домашний шоколад готов! Наслаждайтесь!
Drink&Food Inform https://drinkinform.com.ua/
Рецепт приготовления домашнего шоколада

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