Домашний шоколад с ягодами годжи, кедровыми орешками, лавандой и чиа
16 Декабрь, 2018
Наш домашний шоколад мы делаем из масла какао и какао порошка. Без сахара. Добавляем в него самые красивые и полезные на свете ингредиенты — сладко-терпкие, с кислинкой ягоды годжи, семена чиа, пикантные кедровые орешки и невероятно ароматные сухие цветы лаванды.
Можем утверждать, что полученные шоколадки — настоящий супер-фуд. Дело в подобранных ингредиентах. Какао масло богато на олеиновую, линолевую и стеариновую кислоты, которые нормализуют обмен веществ в организме и снижают уровень холестерина. Ягоды годжи входят в топ-10 самых полезных продуктов на Земле, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов. Кедровые орешки изобилуют 14 различными аминокислотами, семена чиа могут похвастаться большим количеством кальция, растительного протеина, жирных кислот омега-3 и Омега-6.
Перед началом волшебства, помните, что масло какао не любит перегрева. Потому, растапливая его на водяной бане, следите за тем, чтобы вода не закипала.
- 100 г какао масла
- 70 г какао порошка
- щепотка соли
- 2 ст. ложки ягод годжи
- 1 ст. ложки чиа
- 1 ст. ложка кедровых орешков
- 1 ч. ложка сухих цветков лаванды
- На водяной бане растопите масло какао. Добавьте порошок какао, хорошо перемешайте, чтобы не оставалось комочков. Посолите. Снимите с водяной бани и дайте немного остыть.
- Наполните силиконовые формочки полученным шоколадом (мы брали формочки для кексов и наполняли каждую 4 чайными ложками шоколада). Посыпьте каждую ягодами годжи, чиа, кедровыми орешками и лавандой.
- Поставьте шоколад в холодильник на пару часов. Понятное дело - чем тоньше слой шоколада, тем быстрее он застынет.
- Домашний шоколад готов! Наслаждайтесь!