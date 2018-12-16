Домашний шоколад с ягодами годжи, кедровыми орешками, лавандой и чиа

16 Декабрь, 2018

Наш домашний шоколад мы делаем из масла какао и какао порошка. Без сахара. Добавляем в него самые красивые и полезные на свете ингредиенты — сладко-терпкие, с кислинкой ягоды годжи, семена чиа, пикантные кедровые орешки и невероятно ароматные сухие цветы лаванды.

Можем утверждать, что полученные шоколадки — настоящий супер-фуд. Дело в подобранных ингредиентах. Какао масло богато на олеиновую, линолевую и стеариновую кислоты, которые нормализуют обмен веществ в организме и снижают уровень холестерина. Ягоды годжи входят в топ-10 самых полезных продуктов на Земле, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов. Кедровые орешки изобилуют 14 различными аминокислотами, семена чиа могут похвастаться большим количеством кальция, растительного протеина, жирных кислот омега-3 и Омега-6.

Перед началом волшебства, помните, что масло какао не любит перегрева. Потому, растапливая его на водяной бане, следите за тем, чтобы вода не закипала.