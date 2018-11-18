Домашний миндальный тарт с рикоттой

18 Ноябрь, 2018

Наш домашний миндальный тарт — это легкая ореховая основа из трех видов муки и нежная, ненавязчивая начинка из рикотты, любимого джема и хлопьев миндаля. Миндальная мука сохраняет тарту влагу и дает особый аромат, тандем овсяной и рисовой — улучшает его вкусовые качества. Тесто быстро и легко замешивается. Мы делали этот процесс руками, не упуская лишний раз возможность помедитировать и получить дополнительное удовольствие от прикосновения с эластичным, мягким, ароматным «телом тарта».

Для начинки подойдет любой джем с ярким вкусом и хорошей кислотностью — абрикосовый, сливовый или ежевичным. Не исключается вариант смешивания нескольких джемов сразу.

Постарайтесь не передерживать тарт в духовке, чтобы не пересушить его. И не спешите сразу же подавать выпечку на стол. Нашему тарту нужно хорошенько отдохнуть в холодильнике пару часов. А еще лучше — целую ночь. Наберитесь терпения, эта вкуснятина стОит вашего ожидания.