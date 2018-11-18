Домашний миндальный тарт с рикоттой
18 Ноябрь, 2018
Наш домашний миндальный тарт — это легкая ореховая основа из трех видов муки и нежная, ненавязчивая начинка из рикотты, любимого джема и хлопьев миндаля. Миндальная мука сохраняет тарту влагу и дает особый аромат, тандем овсяной и рисовой — улучшает его вкусовые качества. Тесто быстро и легко замешивается. Мы делали этот процесс руками, не упуская лишний раз возможность помедитировать и получить дополнительное удовольствие от прикосновения с эластичным, мягким, ароматным «телом тарта».
Для начинки подойдет любой джем с ярким вкусом и хорошей кислотностью — абрикосовый, сливовый или ежевичным. Не исключается вариант смешивания нескольких джемов сразу.
Постарайтесь не передерживать тарт в духовке, чтобы не пересушить его. И не спешите сразу же подавать выпечку на стол. Нашему тарту нужно хорошенько отдохнуть в холодильнике пару часов. А еще лучше — целую ночь. Наберитесь терпения, эта вкуснятина стОит вашего ожидания.
- 80 г овсяной муки
- 80 г рисовой муки
- 70 г миндальной муки
- 3 ст. ложки картофельного крахмала
- 100 г сахара
- 1 1/2 ч. ложки соды или разрыхлителя
- 1/2 ч. ложки соли
- 40 г сливочного масла
- большое яйцо
- тертая цедра половинки лимона
- 2 ст. ложки молока
- яйцо
- 50 г сахара
- цедра половины лимона
- 340 г рикотты
- щепотка соли
- 1 1/4 чашки любого джема
- хлопья миндаля
- Смешайте сухие ингредиенты: три вида муки, картофельный крахмал, соль, соду, сахар.
- Нарежьте размягченное сливочное масло на кусочки, добавьте к сухим ингредиентам. Начинайте вымешивать тесто.
- Добавьте яйцо, продолжая вымешивать, затем влейте молоко и добавьте тертую цедру лимона. Хорошо вымешайте тесто, сформируйте шарик, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на время, пока будете готовить начинку для тарта.
- Чтобы приготовить начинку, взбейте желток с сахаром и тертой цедрой лимона до мягких пиков.
- Добавьте к взбитому с сахаром желтку половину рикотты и продолжайте взбивать на невысокой скорости. Теперь добавьте оставшуюся часть рикотты и взбивайте до получения однородной массы.
- Отдельно взбейте до устойчивых пиков яичный белок со щепоткой соли. Аккуратно введите взбитый белок в смесь с рикоттой, перемешайте до однородности.
- Достаньте из холодильника тесто, распределите его руками равномерно по хорошо смазанной сливочным маслом круглой форме для выпекания.
- На тесто выложите любой джем, можете не размазывать его по всему диаметру, а просто оставить островками.
- Залейте основу начинкой из рикотты, присыпьте миндальными хлопьями и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.
- Готовый миндальный тарт должен остыть, затем поставьте его в холодильник на пару часов. Подавайте дессерт охлажденным.
- Приятного аппетита!
- Не передерживайте миндальный тарт в духовке, чтобы не пересушить тесто. Оно должно оставаться немного влажным.