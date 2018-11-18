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Домашний миндальный тарт с рикоттой

18 Ноябрь, 2018

Наш домашний миндальный тарт — это легкая ореховая основа из трех видов муки и нежная, ненавязчивая начинка из рикотты, любимого джема и хлопьев миндаля. Миндальная мука сохраняет тарту влагу и дает особый аромат, тандем овсяной и рисовой — улучшает его вкусовые качества. Тесто быстро и легко замешивается. Мы делали этот процесс руками, не упуская лишний раз возможность помедитировать и получить дополнительное удовольствие от прикосновения с эластичным, мягким, ароматным «телом тарта».

Для начинки подойдет любой джем с ярким вкусом и хорошей кислотностью — абрикосовый, сливовый или ежевичным. Не исключается вариант смешивания нескольких джемов сразу.

Постарайтесь не передерживать тарт в духовке, чтобы не пересушить его. И не спешите сразу же подавать выпечку на стол. Нашему тарту нужно хорошенько отдохнуть в холодильнике пару часов. А еще лучше — целую ночь. Наберитесь терпения, эта вкуснятина стОит вашего ожидания.

Рецепт миндального тарта с рикоттой

Домашний миндальный тарт с рикоттой
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Для основы
  1. 80 г овсяной муки
  2. 80 г рисовой муки
  3. 70 г миндальной муки
  4. 3 ст. ложки картофельного крахмала
  5. 100 г сахара
  6. 1 1/2 ч. ложки соды или разрыхлителя
  7. 1/2 ч. ложки соли
  8. 40 г сливочного масла
  9. большое яйцо
  10. тертая цедра половинки лимона
  11. 2 ст. ложки молока
Для начинки
  1. яйцо
  2. 50 г сахара
  3. цедра половины лимона
  4. 340 г рикотты
  5. щепотка соли
  6. 1 1/4 чашки любого джема
  7. хлопья миндаля
Способ приготовления
  1. Смешайте сухие ингредиенты: три вида муки, картофельный крахмал, соль, соду, сахар.
  2. Нарежьте размягченное сливочное масло на кусочки, добавьте к сухим ингредиентам. Начинайте вымешивать тесто.
  3. Добавьте яйцо, продолжая вымешивать, затем влейте молоко и добавьте тертую цедру лимона. Хорошо вымешайте тесто, сформируйте шарик, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на время, пока будете готовить начинку для тарта.
  4. Чтобы приготовить начинку, взбейте желток с сахаром и тертой цедрой лимона до мягких пиков.
  5. Добавьте к взбитому с сахаром желтку половину рикотты и продолжайте взбивать на невысокой скорости. Теперь добавьте оставшуюся часть рикотты и взбивайте до получения однородной массы.
  6. Отдельно взбейте до устойчивых пиков яичный белок со щепоткой соли. Аккуратно введите взбитый белок в смесь с рикоттой, перемешайте до однородности.
  7. Достаньте из холодильника тесто, распределите его руками равномерно по хорошо смазанной сливочным маслом круглой форме для выпекания.
  8. На тесто выложите любой джем, можете не размазывать его по всему диаметру, а просто оставить островками.
  9. Залейте основу начинкой из рикотты, присыпьте миндальными хлопьями и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.
  10. Готовый миндальный тарт должен остыть, затем поставьте его в холодильник на пару часов. Подавайте дессерт охлажденным.
  11. Приятного аппетита!
Примечание
  1. Не передерживайте миндальный тарт в духовке, чтобы не пересушить тесто. Оно должно оставаться немного влажным.
Drink&Food Inform https://drinkinform.com.ua/
Рецепт миндального тарта с рикоттой

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