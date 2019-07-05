Диего Кузано: «Цель моих иллюстраций – вызвать улыбку, научиться наблюдать и быть открытым к общению»

5 Июль, 2019

У итальянского художника Диего Кузано очень необычный взгляд на мир. Спагетти в этом мире гармонично заменяют кудри Венеры, а чашка кофе становится целой планетой для Маленького принца… Говорим с Диего о его стиле, идее и о самых любимых продуктах и сюжетах.

Диего, как давно Вы занимаетесь фуд-артом и что самое интересное для Вас в этом деле (создание идеи, ощущение от воплощения идеи, полученный результат…)?

Я создаю этот стиль или, я бы сказал, такое виденье реальности, уже более 6 лет. И постепенно это дело превратилось в прекрасную работу. Никогда не устаю и каждый день работаю над удивительными проектами для разных компаний.

Мой самый любимый этап – поиск идеи, поскольку благодаря этому я узнаю много новых вещей. Как это было, к примеру, во время моего последнего проекта, в рамках которого я сотрудничал с большими модными брендами — от Chanel до Dior, от BVULGARI до Tiffany & Co. Я сделал панораму, которую видел во время моих последних путешествий в Мьянму и Камбоджу. Как по мне, это настоящее вдохновение не наследовать работы других.

Помните ли свою самую первую фуд-арт работу? Что это было?

Если я не ошибаюсь, это был флаг с крекером. Вначале у меня было все очень просто…

Какой месседж хотите донести своим искусством?

Цель моих иллюстраций – вызвать улыбку на лицах тех, кто видит, как я творю. Научиться наблюдать и быть открытым к общению с разными культурами. Я не многословный человек и не люблю искать глубокий смысл в том, что создаю, поскольку все делаю инстинктивно.

С какими продуктами Вам нравится работать больше всего?

С суши, пиццей и пастой. Они имеют яркие цвета и формы, а также прекрасно гармонируют с темными линиями и светлым фоном.

Какие сюжеты для работы Вы чаще всего выбираете?

Все зависит от того, в каком настроении я проснусь утром. Я люблю читать и сразу же визуализирую литературные иллюстрации, поскольку они самые сильные именно в тот момент, когда вы погружены в мир чтения. Люблю иллюстрировать икон шоу или героев Disney, чем занимался еще с самого начала. Или героев фильмов и сериалов, например, «Игр престолов».

У Вас очень много работ с главным героем кофе. Вы кофезависимый?

Нет-нет, кофе – мой друг. Он знает, как по утрам разбудить меня, днем — как мне помочь, а по вечерам, около 10 часов, я люблю насладиться его вкусом, так как кофе меня расслабляет. Я так люблю кофе и когда готовлю его, то дом наполняется его ароматом и навеивает мне воспоминания о моем дедушке. Когда он готовил кофе, кажется, мне было 5 лет, и я тайком пил его уже тогда.

Какой ужин для Вас идеальный?

Красивый столик у моря с зажжёнными вокруг огнями, красивый бокал Alteni Di Brassica, закуски из морепродуктов, включая салат с осьминога, устрицы, рыба на гриле и тирамису.

Каким Вы представляете себе Диего Кузано через 10 лет? Чем он живет, что и из чего творит?

Конечно же я буду наслаждаться солнцем и морем на каком-нибудь тайском острове. Возьму с собой собаку. Думаю над этим уже больше 5 лет. Но из-за работы сделать это сложно, поэтому пока я только представляю себя с собакой, работающим по пару часов над большими проектами.

Вопросы задавала Инна Левенец

Фото: Instagram diego_cusano