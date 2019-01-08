Бискотти. Рецепт любимого печенья без сахара

8 Январь, 2019

Давайте сделаем бискотти вашим любимым печеньем! Это просто. Нужно только запомнить последовательность смешивания ингредиентов. Сначала взбиваем до воздушной белой пены яйца и мед. Да, в этом рецепте мы не используем сахар — и правильно делаем. Затем вводим муку. Мы взяли микс — овсяную и пшеничную. Как и в любом другом рецепте, тесто важно не «затянуть», то есть не замешивать его более 3 минут. Иначе бискотти будут жесткими. Орехи, сухофрукты и специи лучше подмешивать после добавления муки.

Тесто для бискотти может получиться достаточно липким, потому, перед этапом формирования багетов, намочите руки водой.

Бискотти выпекаем в два этапа. Первый — держим багеты в духовке до тех пор, пока они не подрумянятся и не обретут корочку. Передерживать нельзя, чтобы тесто не треснуло. Второй этап — подсушиваем в духовке нарезанные на небольшие кусочки багетов. Так и рождается бискотти — самое вкусное в мире домашнее печенье, которого никогда не бывает слишком много…

Для приготовления бискотти понадобится:

140 г пшеничной муки

140 г овсяной или ржаной муки

1 ч. ложка разрыхлителя

щепотка соли

молотые корица и имбирь

3 яйца

180 г жидкого меда

100 г миндаля (или любых других орехов)

100 г сушеной клюквы

Приготовление бискотти:

Взбиваем яйца с медом до образования белой пышной пены. Смешиваем муку с солью и разрыхлителем. Понемногу вводим мучную смесь во взбитые с медом яйца, все время перемешивая. Не исключено, что муки понадобится немного больше, чем указано в рецепте. Досыпайте ее до тех пор, пока не замесите пластичное тесто, из которого можно легко сформировать багеты. Примерно через полторы минуты с того момента, как начнете замешивать тесто, досыпьте в него специи и добавьте сушеную клюкву вместе с измельченными орехами. Не замешивайте тесто слишком долго, чтобы не «затянуть» его. Иначе получатся жесткие бискотти. Три минуты — вполне достаточно для того, чтобы заместить идеальное тесто для данного печенья. Формируем три больших багета. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим багеты на посыпанном мукой противне выпекаться на час. Вынимаем багеты, когда на них образуется золотистая твердая корочка. Даем выпечке постоять не более пяти минут и разрезаем багеты на кусочки, толщиной около 1,5 см каждый. Опять выкладываем кусочки багетов на присыпанный мукой противень и ставим в духовку на 20 минут. При этом поднимаем температуру до 200 градусов — нам ведь нужно хорошенько подсушить будущие бискотти! Когда бискотти будут готовы, выключите духовку и приоткройте ее. Дайте выпечке отлежаться как минимум час. Можете оставить их в выключенной духовке и на всю ночь.

Приятного аппетита!