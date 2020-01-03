Багриры. Рецепт марокканских панкейков
3 января, 2020
Багрир – это марокканский панкейк с тысячью и одной дырочкой. Он уникален. Где еще найдешь такой красивый, легкий и пышный блин с нежнейшей текстурой? В рецепте багрира есть дрожжи. Благодаря им, на жидком тесте, как только оно попадает на горячую сковородку, начинают появляться крошечные окошечки. Потом эти чудесные окошечки с огромным аппетитом поглощают жидкий мед, растопленный шоколад или кленовый сироп. От чего багриры становятся невероятно вкусными.
Для приготовления багриров понадобится:
- 200 г манной крупы
- 4 ст. ложки муки
- 2 ст. ложки сахара
- 1/2 ч. ложки соли
- 1 ч. ложка (с верхом) сухих дрожжей
- 500 мл теплой воды
- 2 ч. ложки разрыхлителя
Как готовить багриры:
- Возьмите муку, сухую манную крупу, соль, сахар, сухие дрожжи, засыпьте в чашу блендера.
- Залейте сухие ингредиенты теплой водой, включите блендер и смешайте все до однородности.
- Теперь добавьте в тесто разрыхлитель, еще раз хорошенько перемешайте тесто и оставьте подниматься в теплом месте примерно полчаса.
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковородке с антипригарным покрытием. Предварительно смажьте ее небольшим количеством сливочного масла, остаток масла промокните бумажным полотенцем. Набирайте тесто в половник и аккуратно выливайте на сковородку. Дайте тесту растечься, но, при этом, не помогайте процессу, не крутите сковородкой так, как делали бы это при жарке обычных блинов.
- Багриры жарят только с одной стороны! Подождите, пока вся поверхность блина не покроется небольшими отверстиями. Тесто должно стать сухим, и только тогда можно снимать блин со сковородки. Не беспокойтесь, за секунд 45-50 блин полностью пропекается.
- Готовые блинчики с 1000 и 1 дыркой подавайте с любимыми топингами: джемами, сиропами, медом, сгущенкой, кленовым сиропом.
Приятного аппетита!Метки: багрир, блины, оладушки, рецепт панкейков