Авокадо-тосты. 4 рецепта за 4 минуты
28 Январь, 2019
Авокадо-тосты на завтрак! Вот оно — счастье! Понадобится хлеб, авокадо, яйцо, помидоры, болгарский перец, кусочки слабосоленой семги. А еще молотый черный перец, сухие хлопья перца чили и микро-грин или любая другая зелень. Мы взяли микро-грин лука. Он украсил авокадо-тосты своим пикантным вкусом.
Размяли вилкой авокадо. Сварили яйцо-пашот. Нарезали помидоры и перец. В общем итоге на 4 тоста потратили не более 4 минут!
Для приготовления АВОКАДО-ТОСТОВ понадобится:
- 4 кусочка цельнозернового хлеба
- авокадо
- сок половины лимона
- 50 г слабосоленой семги
- 4 помидора-черри
- 1/4 красного болгарского перца
- яйцо
- 1 ч. ложка уксуса
- микро-грин или зелень
- соль, черный перец, хлопья перца чили
Приготовление АВОКАДО-ТОСТОВ:
- Очищенный авокадо разрежьте на половинки и вилкой разомните в кашицу. Чтобы это действие у вас точно получилось, нужно брать только спелый плод. Добавьте в кашицу лимонный сок, соль, черный перец и хорошо перемешайте. Паста из авокадо для тостов готова.
- Намажьте кусочки хлеба авокадо-пастой.
- Первый тост посыпьте хлопьями перца чили и микро-грином или же измельченной зеленью.
- На второй тост, смазанный авокадо-пастой, выложите кусочки слабосоленой семги.
- Третий тост отлично сочетается с салатом из помидоров и болгарского перца. Посолите его, поперчите и добавьте микро-грин или измельченную зелень
- Для четвертого авокадо-тоста нужно сварить яйцо-пашот.
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