Главная / Top / Авокадо-тосты. 4 рецепта за 4 минуты

Авокадо-тосты. 4 рецепта за 4 минуты

28 Январь, 2019

Авокадо-тосты на завтрак! Вот оно — счастье! Понадобится хлеб, авокадо, яйцо, помидоры, болгарский перец, кусочки слабосоленой семги. А еще молотый черный перец, сухие хлопья перца чили и микро-грин или любая другая зелень. Мы взяли микро-грин лука.  Он украсил авокадо-тосты своим пикантным вкусом. 

Размяли вилкой авокадо. Сварили яйцо-пашот. Нарезали помидоры и перец. В общем итоге на 4 тоста потратили не более 4 минут!

Авокадо-тосты: 4 рецепта за 4 минуты

Для приготовления АВОКАДО-ТОСТОВ понадобится:

  • 4 кусочка цельнозернового хлеба
  • авокадо
  • сок половины лимона
  • 50 г слабосоленой семги
  • 4 помидора-черри
  • 1/4 красного болгарского перца
  • яйцо
  • 1 ч. ложка уксуса
  • микро-грин или зелень
  • соль, черный перец, хлопья перца чили

Приготовление АВОКАДО-ТОСТОВ:

  1. Очищенный авокадо разрежьте на половинки и вилкой разомните в кашицу. Чтобы это действие у вас точно получилось, нужно брать только спелый плод. Добавьте в кашицу лимонный сок, соль, черный перец и хорошо перемешайте. Паста из авокадо для тостов готова.
  2. Намажьте кусочки хлеба авокадо-пастой.
  3. Первый тост посыпьте хлопьями перца чили и микро-грином или же измельченной зеленью.
  4. На второй тост, смазанный авокадо-пастой, выложите кусочки слабосоленой семги.
  5. Третий тост отлично сочетается с салатом из помидоров и болгарского перца. Посолите его, поперчите и добавьте микро-грин или измельченную зелень
  6. Для четвертого авокадо-тоста нужно сварить яйцо-пашот. 

 

Метки: , ,

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *