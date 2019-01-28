Авокадо-тосты. 4 рецепта за 4 минуты

28 Январь, 2019

Авокадо-тосты на завтрак! Вот оно — счастье! Понадобится хлеб, авокадо, яйцо, помидоры, болгарский перец, кусочки слабосоленой семги. А еще молотый черный перец, сухие хлопья перца чили и микро-грин или любая другая зелень. Мы взяли микро-грин лука. Он украсил авокадо-тосты своим пикантным вкусом.

Размяли вилкой авокадо. Сварили яйцо-пашот. Нарезали помидоры и перец. В общем итоге на 4 тоста потратили не более 4 минут!

Для приготовления АВОКАДО-ТОСТОВ понадобится:

4 кусочка цельнозернового хлеба

авокадо

сок половины лимона

50 г слабосоленой семги

4 помидора-черри

1/4 красного болгарского перца

яйцо

1 ч. ложка уксуса

микро-грин или зелень

соль, черный перец, хлопья перца чили

Приготовление АВОКАДО-ТОСТОВ: