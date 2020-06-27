Шоколадный торт для веганов

В отдельной емкости взбейте венчиком молоко с растительным маслом и сахаром. Добавьте уксус, яблочное пюре, размешайте до однородности.

В отдельной емкости взбейте венчиком молоко с растительным маслом и сахаром. Добавьте уксус, яблочное пюре, размешайте до однородности.