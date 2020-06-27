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Шоколадный торт для веганов

27 июня, 2020

Это самый шоколадный веганский торт из всех шоколадных веганских тортов. Самый нежный из всех нежных десертов без яиц, молока и сливочного масла. Поливаем его сверху глазурью из растопленного черного шоколада и украшаем любимыми ягодами. Клубникой, к примеру, или малиной.

Шоколадный торт для веганов

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Шоколадный торт для веганов

Ингредиенты

  • 200 г муки
  • 2 1/2 ч. ложки разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 50 г ст. ложки какао-порошка
  • 75 г яблочного пюре
  • 75 мл растительного масла
  • 200 мл растительного молока
  • 150 г сахара
  • 1 ст. ложка уксуса
  • плитка черного шоколада
  • 2 ст. ложки кокосовых сливок

Приготовление

  • Смешайте муку с разрыхлителем, какао и солью.
  • В отдельной емкости взбейте венчиком молоко с растительным маслом и сахаром. Добавьте уксус, яблочное пюре, размешайте до однородности.
  • Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Тесто перелейте в форму для выпекания (диаметр 20 см).
  • Выпекайте торт полчаса при 180 градусах в разогретой духовке. Готовность проверяйте с помощью деревянной зубочистки. Если при прокалывании торта на зубочистке остается влажный след от теста, значит, его нужно еще печь.
  • Готовому торту дайте остыть до комнатной температуры.
  • Пока торт остывает, приготовьте глазурь. На водяной бане растопите шоколад с кокосовыми сливками. Нанесите глазурь на торт.
  • Когда глазурь остынет, украсьте торт клубной или другими ягодами.
  • Приятного аппетита!

 

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