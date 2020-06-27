Шоколадный торт для веганов
27 июня, 2020
Это самый шоколадный веганский торт из всех шоколадных веганских тортов. Самый нежный из всех нежных десертов без яиц, молока и сливочного масла. Поливаем его сверху глазурью из растопленного черного шоколада и украшаем любимыми ягодами. Клубникой, к примеру, или малиной.
Шоколадный торт для веганов
Ингредиенты
- 200 г муки
- 2 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- щепотка соли
- 50 г ст. ложки какао-порошка
- 75 г яблочного пюре
- 75 мл растительного масла
- 200 мл растительного молока
- 150 г сахара
- 1 ст. ложка уксуса
- плитка черного шоколада
- 2 ст. ложки кокосовых сливок
Приготовление
- Смешайте муку с разрыхлителем, какао и солью.
- В отдельной емкости взбейте венчиком молоко с растительным маслом и сахаром. Добавьте уксус, яблочное пюре, размешайте до однородности.
- Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Тесто перелейте в форму для выпекания (диаметр 20 см).
- Выпекайте торт полчаса при 180 градусах в разогретой духовке. Готовность проверяйте с помощью деревянной зубочистки. Если при прокалывании торта на зубочистке остается влажный след от теста, значит, его нужно еще печь.
- Готовому торту дайте остыть до комнатной температуры.
- Пока торт остывает, приготовьте глазурь. На водяной бане растопите шоколад с кокосовыми сливками. Нанесите глазурь на торт.
- Когда глазурь остынет, украсьте торт клубной или другими ягодами.
- Приятного аппетита!
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