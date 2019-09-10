Фисташковый тарт с маскарпоне и инжиром

10 Сентябрь, 2019

Фисташковый тарт с маскарпоне и свежим инжиром — наш осенний привет всем, кому нравится необычное и вкусное. Основу для тарта мы сделали слегка пряной. Добавили в нее немного черного молотого перца. А еще разнообразили тесто фисташками, в результате чего оно обрело во вкусе неповторимый ореховый оттенок. Не сладкая основа отлично приняла в свои объятия микс из маскарпоне, нежирного греческого йогурта и жидкого меда. Стоит ли и говорить, как хорошо подружился свежий инжир с такой приятной компанией?! Одним словом — все сошлось! Пряная, пикантная основа, в меру сладкая, насыщенная начинка и осенний чудо-плод — инжир.