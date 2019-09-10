Фисташковый тарт с маскарпоне и инжиром
10 Сентябрь, 2019
Фисташковый тарт с маскарпоне и свежим инжиром — наш осенний привет всем, кому нравится необычное и вкусное. Основу для тарта мы сделали слегка пряной. Добавили в нее немного черного молотого перца. А еще разнообразили тесто фисташками, в результате чего оно обрело во вкусе неповторимый ореховый оттенок. Не сладкая основа отлично приняла в свои объятия микс из маскарпоне, нежирного греческого йогурта и жидкого меда. Стоит ли и говорить, как хорошо подружился свежий инжир с такой приятной компанией?! Одним словом — все сошлось! Пряная, пикантная основа, в меру сладкая, насыщенная начинка и осенний чудо-плод — инжир.
Фисташковый тарт с маскарпоне и инжиром
Ингредиенты
- 1 яичный желток
- 2 ст. ложки сметаны
- 1/3 чашки фисташек
- 1 1/4 чашки муки
- щепотка соли
- щепотка молотого черного перца
- 1/4 пачки сливочного масла
- 200 г маскарпоне
- 50 г греческого йогурта
- 3 ст. ложки меда
Приготовление
- Готовим основу для тарта. Смешиваем желток со сметаной.
- Перебиваем в блендере фисташки с 1/4 стакана муки. Получается зеленая пастообразная масса.
- Досыпаем в блендер к фисташковой пасте остаток муки, соль, перец, еще раз хорошо перебиваем.
- К муке с фисташками добавляем кубики сливочного масла, перебиваем.
- Вливаем смесь из желтка со сметаной и замешиваем тесто - мягкое, эластичное. Если тесто потребует еще муки - добавляйте смело.
- Из теста формируем шар, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем на час в холодильник.
- Достаем охлажденное тесто из холодильника, даем ему минут 5 освоиться при комнатной температуре. Раскатываем корж толщиной в 2,5 см и помещаем его на дно формы для выпекания. Обязательно формируем из теста бортики для тарта.
- Накрываем дно коржа пергаментной бумагой и сверху насыпаем фасоль или нут, чтобы тесто не поднялось во время выпекания.
- Ставим основу в разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем 15 минут. Затем снимаем пергамент и фасоль и даем тесту зарумяниться в течение 5 минут. Вынимаем основу для тарта из духовки, даем остыть.
- Пока основа остывает, готовим начинку. Для этого смешиваем маскарпоне, йогурт и жидкий мед. Наполняем корж, ставим на ночь в холодильник.
- Украшаем фисташковый тарт измельченными фисташками и инжиром.
- Приятного аппетита!
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