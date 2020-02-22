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Тосты с ягодным джемом и жаренными бананами

22 февраля, 2020

Для этого полезного и красивого завтрака понадобится хлеб без дрожжей, горсть замороженных ягод (вишня без косточек или малина), семена чиа, мед, бананы и арахисовая паста.Из ягод, чиа и меда сварим джем. Бананы слегка обжарим. Будет вкусно!

Тост с ягодным джемом и жаренными бананами

Для тостов понадобится:

  • 2 кусочка хлеба
  • арахисовая паста
  • стакан замороженных ягод (вишня, малина)
  • мед или кленовый сироп
  • 2 ч. ложки чиа
  • банан
  • 1 ст. ложка кокосового масла

Как готовить тосты:

  1. Сначала варим джем. Для этого увариваем в кастрюльке минут 5 ягоды. Затем добавляем семена чиа, держим на самом маленьком огне еще пару минут. Снимаем джем с огня, добавляем мед или кленовый сироп по вкусу. Перемешиваем и даем джему остыть до комнатной температуры.
  2. На разогретой сковородке с кокосовым маслом поджариваем кусочки банана.
  3. На хлеб намазываем арахисовую пасту, сверху выкладываем джем из ягод и чиа, а на самый верх помещаем кусочки банана.
  4. Тосты готовы, приятного аппетита!

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