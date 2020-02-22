Тосты с ягодным джемом и жаренными бананами
22 февраля, 2020
Для этого полезного и красивого завтрака понадобится хлеб без дрожжей, горсть замороженных ягод (вишня без косточек или малина), семена чиа, мед, бананы и арахисовая паста.Из ягод, чиа и меда сварим джем. Бананы слегка обжарим. Будет вкусно!
Для тостов понадобится:
- 2 кусочка хлеба
- арахисовая паста
- стакан замороженных ягод (вишня, малина)
- мед или кленовый сироп
- 2 ч. ложки чиа
- банан
- 1 ст. ложка кокосового масла
Как готовить тосты:
- Сначала варим джем. Для этого увариваем в кастрюльке минут 5 ягоды. Затем добавляем семена чиа, держим на самом маленьком огне еще пару минут. Снимаем джем с огня, добавляем мед или кленовый сироп по вкусу. Перемешиваем и даем джему остыть до комнатной температуры.
- На разогретой сковородке с кокосовым маслом поджариваем кусочки банана.
- На хлеб намазываем арахисовую пасту, сверху выкладываем джем из ягод и чиа, а на самый верх помещаем кусочки банана.
- Тосты готовы, приятного аппетита!