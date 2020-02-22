Тосты с ягодным джемом и жаренными бананами

22 февраля, 2020

Для этого полезного и красивого завтрака понадобится хлеб без дрожжей, горсть замороженных ягод (вишня без косточек или малина), семена чиа, мед, бананы и арахисовая паста.Из ягод, чиа и меда сварим джем. Бананы слегка обжарим. Будет вкусно!

Для тостов понадобится:

2 кусочка хлеба

арахисовая паста

стакан замороженных ягод (вишня, малина)

мед или кленовый сироп

2 ч. ложки чиа

банан

1 ст. ложка кокосового масла

Как готовить тосты: