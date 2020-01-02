Творожно-лимонные панкейки. Секреты пышности
2 января, 2020
В панкейках все просто. И ингредиенты, и процесс приготовления. Только иногда они получаются невероятно пышными и нежными. А иногда… Отличный результат зависит от… яиц. Вместо того, чтобы добавлять в тесто яйца целиком, разделите их на белки и желтки. Желтки смешайте с влажными ингредиентами. А белки взбейте до мягких пиков и добавьте в тесто в самую последнюю очередь. Перемешайте тесто с помощью шпателя.
Для приготовления творожно-лимонных панкейков понадобится:
- 2 стакана муки
- 1 ст. ложка разрыхлителя
- щепотка соли
- 1/2 стакана сахара
- 4 яйца
- 200 г творога
- 2 стакана молока
- 1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока
- 1 ч. ложка тертой лимонной цедры
Как готовить:
- В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, сахар и соль.
- Отделите желтки от белков. Желтки перебейте в блендере с творогом, молоком. Затем добавьте лимонный сок и тертую цедру лимона.
- Яичные белки взбейте до мягких пиков. Их будем добавлять в тесто в последнюю очередь. Так мы добьемся особенной пышности панкейков.
- Постепенно всыпайте в смесь из желтков, творога и молока микс из сухих ингредиентов.
- Аккуратно с помощью шпателя введите в блинное тесто взбитые яичные белки, осторожно перемешайте тесто.
- Жарьте панкейки на хорошо разогретой сковородке с антипригарным покрытием, слегка смазанной сливочным маслом. Каждую сторону панкейка держите на среднем огне не более минуты.
- Готовые панкейки подавайте с медом.
- Приятного аппетита!