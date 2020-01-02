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Творожно-лимонные панкейки. Секреты пышности

2 января, 2020

В панкейках все просто. И ингредиенты, и процесс приготовления. Только иногда они получаются невероятно пышными и нежными. А иногда…  Отличный результат зависит от… яиц. Вместо того, чтобы добавлять в тесто яйца целиком, разделите их на белки и желтки. Желтки смешайте с влажными ингредиентами. А белки взбейте до мягких пиков и добавьте в тесто в самую последнюю очередь. Перемешайте тесто с помощью шпателя.

Рецепт творожно-лимонных панкейков

Для приготовления творожно-лимонных панкейков понадобится:

  • 2 стакана муки
  • 1 ст. ложка разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1/2 стакана сахара
  • 4 яйца
  • 200 г творога
  • 2 стакана молока
  • 1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1 ч. ложка тертой лимонной цедры

Как готовить: 

  1. В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, сахар  и соль.
  2. Отделите желтки от белков. Желтки перебейте в блендере с творогом, молоком. Затем добавьте лимонный сок и тертую цедру лимона.
  3. Яичные белки взбейте до мягких пиков. Их будем добавлять в тесто в последнюю очередь. Так мы добьемся особенной пышности панкейков.
  4. Постепенно всыпайте в смесь из желтков, творога и молока микс из сухих ингредиентов. 
  5. Аккуратно с помощью шпателя введите в блинное тесто взбитые яичные белки, осторожно перемешайте тесто.
  6. Жарьте панкейки на хорошо разогретой сковородке с антипригарным покрытием, слегка смазанной сливочным маслом. Каждую сторону панкейка держите на среднем огне не более минуты.
  7. Готовые панкейки подавайте с медом.
  8. Приятного аппетита!

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