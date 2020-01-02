Творожно-лимонные панкейки. Секреты пышности

2 января, 2020

В панкейках все просто. И ингредиенты, и процесс приготовления. Только иногда они получаются невероятно пышными и нежными. А иногда… Отличный результат зависит от… яиц. Вместо того, чтобы добавлять в тесто яйца целиком, разделите их на белки и желтки. Желтки смешайте с влажными ингредиентами. А белки взбейте до мягких пиков и добавьте в тесто в самую последнюю очередь. Перемешайте тесто с помощью шпателя.

Для приготовления творожно-лимонных панкейков понадобится:

2 стакана муки

1 ст. ложка разрыхлителя

щепотка соли

1/2 стакана сахара

4 яйца

200 г творога

2 стакана молока

1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока

1 ч. ложка тертой лимонной цедры

Как готовить: