Полента с грибами и шпинатом

Убавьте огонь и долейте в кашу растительное молоко. Варите поленту от 15 минут и дольше, постоянно помешивая. Чем дольше варите - тем гуще и кремообразнее будет ее консистенция. Если каша покажется вам слишком густой, добавьте в нее еще молока.