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Полента с грибами и шпинатом

19 марта, 2020

Любимая всеми итальянцами полента – каша из кукурузной крупы – блюдо капризное. Любит, чтобы над ним постояли подольше, помешивали постоянно.  Но нас такими трудностями не напугаешь! Мы решили сделать солнечную, кремообразную поленту на растительном молоке, с грибами и молодым шпинатом. Результат получился отличный!

Рецепт поленты с грибами

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Полента с грибами и шпинатом

Ингредиенты

  • 200 г кукурузной крупы
  • 150 мл растительного молока
  • 300 мл воды или овощного бульона
  • соль по вкусу
  • 200 г шампиньонов
  • луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • 100 г шпината
  • горсть арахиса

Приготовление

  • Поставьте на огонь кастрюлю с водой или овощным бульоном, всыпьте кукурузную крупу. Доведите до кипения.
  • Убавьте огонь и долейте в кашу растительное молоко. Варите поленту от 15 минут и дольше, постоянно помешивая. Чем дольше варите - тем гуще и кремообразнее будет ее консистенция. Если каша покажется вам слишком густой, добавьте в нее еще молока.
  • Посолите кашу по вкусу.
  • На разогретой сковородке с растительным маслом поджарьте до золотистого цвета нарезанные грибы и лук.
  • Добавьте измельченный чеснок, нарезанный шпинат, арахис и соевый соус. Перемешайте и готовьте пару минут.
  • Подавайте поленту с поджаренными грибами и шпинатом.
  • Приятного аппетита!

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