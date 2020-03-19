Полента с грибами и шпинатом
19 марта, 2020
Любимая всеми итальянцами полента – каша из кукурузной крупы – блюдо капризное. Любит, чтобы над ним постояли подольше, помешивали постоянно. Но нас такими трудностями не напугаешь! Мы решили сделать солнечную, кремообразную поленту на растительном молоке, с грибами и молодым шпинатом. Результат получился отличный!
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Полента с грибами и шпинатом
Ингредиенты
- 200 г кукурузной крупы
- 150 мл растительного молока
- 300 мл воды или овощного бульона
- соль по вкусу
- 200 г шампиньонов
- луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 100 г шпината
- горсть арахиса
Приготовление
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой или овощным бульоном, всыпьте кукурузную крупу. Доведите до кипения.
- Убавьте огонь и долейте в кашу растительное молоко. Варите поленту от 15 минут и дольше, постоянно помешивая. Чем дольше варите - тем гуще и кремообразнее будет ее консистенция. Если каша покажется вам слишком густой, добавьте в нее еще молока.
- Посолите кашу по вкусу.
- На разогретой сковородке с растительным маслом поджарьте до золотистого цвета нарезанные грибы и лук.
- Добавьте измельченный чеснок, нарезанный шпинат, арахис и соевый соус. Перемешайте и готовьте пару минут.
- Подавайте поленту с поджаренными грибами и шпинатом.
- Приятного аппетита!