Овсяное печенье с маком и изюмом. Рецепт для завтрака
26 Сентябрь, 2019
Овсяное печенье придумали шотландцы примерно 500 лет назад. И за это им низкий поклон. Понятное дело, что за такой длительный период можно было создать тысячи вариаций на тему вкусной выпечки из овсянки. С чем только не смешивают сухую овсянку для получения необычных вкусов печенья! С шоколадом, сухофруктами, кусочками свежих фруктов, орехами, специями…
В нашем рецепте с овсянкой сошлись пюре банана, мак, кокосовая стружка и изюм. Вместо сахара — жидкий мед. Что имеем на выходе? Прекрасную текстуру, богатый аромат и насыщенный вкус. Овсяное печенье прекрасно для завтрака и отлично чувствует себя и с йогуртом, и с чаем, и с кофе…
Метки: без сахара, овсяное печенье, рецепты выпечки
Овсяное печенье с маком и изюмом
Ингредиенты
- 2 ст. овсянки
- 1 яйцо
- 1 банан
- 3 ст. ложки мака
- 3 ст. ложки кокосовой стружки
- горсть изюма
- 5 ст. ложек растительного масла
- мед по вкусу
- 2 ч. ложки разрыхлителя
- 4 ст. ложки муки
Приготовление
- Из банана сделайте пюре.
- Смешайте все сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель, овсянку, изюм, кокосовую стружку, мак.
- Добавьте к сухим ингредиентам яйцо, растительное масло, жидкий мед и банановое пюре. Хорошо перемешайте.
- Из теста сформируйте печенье, выложите его на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов минут 40.
- Приятного аппетита!