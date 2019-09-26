Овсяное печенье с маком и изюмом. Рецепт для завтрака

26 Сентябрь, 2019

Овсяное печенье придумали шотландцы примерно 500 лет назад. И за это им низкий поклон. Понятное дело, что за такой длительный период можно было создать тысячи вариаций на тему вкусной выпечки из овсянки. С чем только не смешивают сухую овсянку для получения необычных вкусов печенья! С шоколадом, сухофруктами, кусочками свежих фруктов, орехами, специями…

В нашем рецепте с овсянкой сошлись пюре банана, мак, кокосовая стружка и изюм. Вместо сахара — жидкий мед. Что имеем на выходе? Прекрасную текстуру, богатый аромат и насыщенный вкус. Овсяное печенье прекрасно для завтрака и отлично чувствует себя и с йогуртом, и с чаем, и с кофе…