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Овсяное печенье с маком и изюмом. Рецепт для завтрака

26 Сентябрь, 2019

Овсяное печенье придумали шотландцы примерно 500 лет назад. И за это им низкий поклон. Понятное дело, что за такой длительный период можно было создать тысячи вариаций на тему вкусной выпечки из овсянки. С чем только не смешивают сухую овсянку для получения необычных вкусов печенья! С шоколадом, сухофруктами, кусочками свежих фруктов, орехами, специями…

В нашем рецепте с овсянкой сошлись пюре банана, мак, кокосовая стружка и изюм. Вместо сахара — жидкий  мед. Что имеем на выходе? Прекрасную текстуру, богатый аромат и насыщенный вкус. Овсяное печенье прекрасно для завтрака и отлично чувствует себя и с йогуртом, и с чаем, и с кофе…

Овсяное печенье для завтрака

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Овсяное печенье с маком и изюмом

Ингредиенты

  • 2 ст. овсянки
  • 1 яйцо
  • 1 банан
  • 3 ст. ложки мака
  • 3 ст. ложки кокосовой стружки
  • горсть изюма
  • 5 ст. ложек растительного масла
  • мед по вкусу
  • 2 ч. ложки разрыхлителя
  • 4 ст. ложки муки

Приготовление

  • Из банана сделайте пюре.
  • Смешайте все сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель, овсянку, изюм, кокосовую стружку, мак.
  • Добавьте к сухим ингредиентам яйцо, растительное масло, жидкий мед и банановое пюре. Хорошо перемешайте.
  • Из теста сформируйте печенье, выложите его на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов минут 40.
  • Приятного аппетита!

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