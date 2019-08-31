Мороженое из манго и имбиря с кайенским перцем

31 Август, 2019

Манго не нуждается в компании других ингредиентов. Оно и так невероятно вкусное. Но мы знаем, как раскрыть его вкус в новых, неожиданных красках. Стоит только взять немножко сока лайма, свежего тертого имбиря и щепотку кайенского перца, перебить в блендере вместе с мякотью манго, затем заморозить, и получится очень интересное, необычное мороженое.

Кайенский перец, который по природе своей не имеет ярко выраженного вкуса, дает мороженому из манго остроту и пикантность. А свежий имбирь украсит сладко-жгучими нотками. Количество сока лайма регулируйте по своему усмотрению.