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Мороженое из манго и имбиря с кайенским перцем

31 Август, 2019

Манго не нуждается в компании других ингредиентов. Оно и так невероятно вкусное. Но мы знаем, как раскрыть его вкус в новых, неожиданных красках. Стоит только взять немножко сока лайма, свежего тертого имбиря и щепотку кайенского перца, перебить в блендере вместе с мякотью манго, затем заморозить, и получится очень интересное, необычное мороженое.

Кайенский перец, который по природе своей не имеет ярко выраженного вкуса, дает мороженому из манго остроту и пикантность. А свежий имбирь украсит сладко-жгучими нотками. Количество сока лайма регулируйте по своему усмотрению. 

Мороженое из манго и имбиря с каенским перцем

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Мороженое из манго и имбиря с кайенским перцем

Prep Time5 mins

Ингредиенты

  • манго (одно большое или два маленьких)
  • 1/2 лайма
  • 1 ч. ложка тертого имбиря
  • 1/4 ч. ложки кайенского перца

Приготовление

  • Очистите от кожицы манго, удалите косточку, нарежьте на кусочки.
  • В блендере перебейте в пюре манго с имбирем, соком лайма и кайенским перцем.
  • Разложите пюре по формочкам и поставьте в морозилку на ночь.
  • Приятного аппетита!

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