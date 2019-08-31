Мороженое из манго и имбиря с кайенским перцем
31 Август, 2019
Манго не нуждается в компании других ингредиентов. Оно и так невероятно вкусное. Но мы знаем, как раскрыть его вкус в новых, неожиданных красках. Стоит только взять немножко сока лайма, свежего тертого имбиря и щепотку кайенского перца, перебить в блендере вместе с мякотью манго, затем заморозить, и получится очень интересное, необычное мороженое.
Кайенский перец, который по природе своей не имеет ярко выраженного вкуса, дает мороженому из манго остроту и пикантность. А свежий имбирь украсит сладко-жгучими нотками. Количество сока лайма регулируйте по своему усмотрению.
Метки: без сахара, домашнее мороженое, манго, рецепты из манго
Мороженое из манго и имбиря с кайенским перцем
Prep Time5 mins
Ингредиенты
- манго (одно большое или два маленьких)
- 1/2 лайма
- 1 ч. ложка тертого имбиря
- 1/4 ч. ложки кайенского перца
Приготовление
- Очистите от кожицы манго, удалите косточку, нарежьте на кусочки.
- В блендере перебейте в пюре манго с имбирем, соком лайма и кайенским перцем.
- Разложите пюре по формочкам и поставьте в морозилку на ночь.
- Приятного аппетита!