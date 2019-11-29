Линзер. Рецепт орехово-сливочного печенья с джемом

29 Ноябрь, 2019

Линзер — особенное печенье. Оно пахнет праздником. Да и выглядит очень нарядно. Придумали эту шикарную вариацию на тему популярного австрийского торта венгерские кондитеры. Торт состоит из муки, смешанной с орехами и специями, сахара, яичных желтков. Корж намазывается джемом (обычно из черной смородины), а сверху накрывается решеткой из теста.

В рецепт печенья Линзер вошли все те же ингредиенты. Разница, конечно же, в форме. Линзер состоит из двух печенюшек, соединенных джемом. На верхней печенюшке делается окошко, через которое аппетитно выглядывает начинка.

Для приготовления печенья «Линзер» понадобится:

2 стакана муки

1/2 ч. ложки разрыхлителя

немного ванилина

3/4 стакана грецких орехов или миндаля

2 ст. ложки сахарной пудры

1/2 ч. ложки корицы

щепотка соли

200 г размягченного сливочного масла

1 крупное или 2 средних яйца

1/4 стакана сахара

Как приготовить тесто:

Первым делом берем грецкие орехи, сахарную пудру, соль и корицу и перебиваем в блендере. Не нужно, чтобы орехи превратились в пыль. Идеально, если они перебьются в не слишком крупную крошку. Так печенье будет фактурнее и вкуснее. Важно перебивать орехи вместе с сахарной пудрой, чтобы избежать образования жирной ореховой пасты. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, ваниль и домешиваем перебитые грецкие орехи с корицей. Следующий шаг — нужно перебить в блендере размягченное масло с сахаром до однородности. Теперь смешиваем муку с масляной смесью и добавляем яйцо. Замешиваем тесто. Из теста формируем шарик, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем на пару часов в холодильник.

6. Достаем шарик теста из холодильника, минут 5 ждем, пока он акклиматизируется при комнатной температуре. Раскатываем тесто скалкой в пласт, толщиной примерно в палец.

Как испечь и сформировать линзеры:

Берем формочки для печенья. Вырезаем печенье — нам нужно две его части. Одна цельная, а вторая с небольшим окошком. Отправляем печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут.

3. Даем готовому печенью остыть. Теперь нужно смазать нижнюю часть линзеров джемом и накрыть ее верхушкой с окошком.

Линзеры готовы! Приятного аппетита!