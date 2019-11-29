Линзер. Рецепт орехово-сливочного печенья с джемом
29 Ноябрь, 2019
Линзер — особенное печенье. Оно пахнет праздником. Да и выглядит очень нарядно. Придумали эту шикарную вариацию на тему популярного австрийского торта венгерские кондитеры. Торт состоит из муки, смешанной с орехами и специями, сахара, яичных желтков. Корж намазывается джемом (обычно из черной смородины), а сверху накрывается решеткой из теста.
В рецепт печенья Линзер вошли все те же ингредиенты. Разница, конечно же, в форме. Линзер состоит из двух печенюшек, соединенных джемом. На верхней печенюшке делается окошко, через которое аппетитно выглядывает начинка.
Для приготовления печенья «Линзер» понадобится:
- 2 стакана муки
- 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- немного ванилина
- 3/4 стакана грецких орехов или миндаля
- 2 ст. ложки сахарной пудры
- 1/2 ч. ложки корицы
- щепотка соли
- 200 г размягченного сливочного масла
- 1 крупное или 2 средних яйца
- 1/4 стакана сахара
Как приготовить тесто:
- Первым делом берем грецкие орехи, сахарную пудру, соль и корицу и перебиваем в блендере. Не нужно, чтобы орехи превратились в пыль. Идеально, если они перебьются в не слишком крупную крошку. Так печенье будет фактурнее и вкуснее. Важно перебивать орехи вместе с сахарной пудрой, чтобы избежать образования жирной ореховой пасты.
- Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, ваниль и домешиваем перебитые грецкие орехи с корицей.
- Следующий шаг — нужно перебить в блендере размягченное масло с сахаром до однородности.
- Теперь смешиваем муку с масляной смесью и добавляем яйцо. Замешиваем тесто.
- Из теста формируем шарик, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем на пару часов в холодильник.
6. Достаем шарик теста из холодильника, минут 5 ждем, пока он акклиматизируется при комнатной температуре. Раскатываем тесто скалкой в пласт, толщиной примерно в палец.
Как испечь и сформировать линзеры:
- Берем формочки для печенья. Вырезаем печенье — нам нужно две его части. Одна цельная, а вторая с небольшим окошком.
- Отправляем печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут.
3. Даем готовому печенью остыть. Теперь нужно смазать нижнюю часть линзеров джемом и накрыть ее верхушкой с окошком.
Линзеры готовы! Приятного аппетита!Метки: выпечка, линзер, Новый год, рецепт печенья