Ленивый завтрак: овсянка, чиа и другие вкусности в одной посуде

23 Сентябрь, 2019

Ленивая овсянка не может не радовать простотой приготовления. И, конечно же, отличным вкусом! В этот раз мы залили кокосовым молоком сухую овсянку с чиа, добавили немного порошка матчи и меда. А на утро дополнили разбухший пудинг соевым йогуртом, свежим инжиром и ягодами.