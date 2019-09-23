Ленивый завтрак: овсянка, чиа и другие вкусности в одной посуде
23 Сентябрь, 2019
Ленивая овсянка не может не радовать простотой приготовления. И, конечно же, отличным вкусом! В этот раз мы залили кокосовым молоком сухую овсянку с чиа, добавили немного порошка матчи и меда. А на утро дополнили разбухший пудинг соевым йогуртом, свежим инжиром и ягодами.
Метки: без сахара, матча, овсянка, рецепты с инжиром, рецепты с чиа, чиа пуддинг
Ленивая овсянка с чиа
Ингредиенты
- 1/4 стакана сухой овсянки
- 2 ст. ложки чиа
- 1/4 стакана кокосового молока
- 3 ст. ложки меда
- 1 ч. ложка матчи
- инжир
- сезонные ягоды
Приготовление
- В емкости смешайте сухую овсянку, семена чиа и порошок матчи.
- Залейте сухие ингредиенты кокосовым молоком.
- Добавьте жидкий мед, хорошо перемешайте.
- Поставьте емкость с ленивой овсянкой в холодильник на ночь.
- Утром на хорошо разбухшую овсянку и чиа положите пару ложек йогурта и украсьте свежими ягодами и инжиром.
- Приятного аппетита!