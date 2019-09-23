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Ленивый завтрак: овсянка, чиа и другие вкусности в одной посуде

23 Сентябрь, 2019

Ленивая овсянка не может не радовать простотой приготовления. И, конечно же, отличным вкусом! В этот раз мы залили кокосовым молоком сухую овсянку с чиа, добавили немного порошка матчи и меда. А на утро дополнили разбухший пудинг соевым йогуртом, свежим инжиром и ягодами. 

Рецепт ленивой овсянки с чиа

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Ленивая овсянка с чиа

Ингредиенты

  • 1/4 стакана сухой овсянки
  • 2 ст. ложки чиа
  • 1/4 стакана кокосового молока
  • 3 ст. ложки меда
  • 1 ч. ложка матчи
  • инжир
  • сезонные ягоды

Приготовление

  • В емкости смешайте сухую овсянку, семена чиа и порошок матчи.
  • Залейте сухие ингредиенты кокосовым молоком.
  • Добавьте жидкий мед, хорошо перемешайте.
  • Поставьте емкость с ленивой овсянкой в холодильник на ночь.
  • Утром на хорошо разбухшую овсянку и чиа положите пару ложек йогурта и украсьте свежими ягодами и инжиром.
  • Приятного аппетита!

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