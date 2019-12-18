Имбирное печенье для котозависимых

18 декабря, 2019

Сегодня мы научим вас как правильно готовить котов. Имбирно-корично-медовых. Ведь самые вкусные в мире коты, конечно же, именно имбирно-корично-медовые! Итак, как же это делается?

Для приготовления имбирного печенья понадобится:

300 г муки

1,5 ч. ложки разрыхлителя

100 г сахара

100 г размягченного сливочного масла

щепотка соли

яйцо

3 ст. ложки корицы

1,5 ч. ложки мускатного ореха

2 ч. ложки тертого имбиря

Как готовить имбирное печенье:

Перебиваем в блендере размягченное сливочное масло с сахаром и солью. В смесь добавляем яйцо и жидкий мед, хорошо перемешиваем. Добавляем специи, имбирь, перемешиваем.

4. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Оно получается мягким, пластичным. Формируем из теста шарик, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.

5. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, примерно 1 см толщиной, формочками вырезаем печенье.

6. Отправляем печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!