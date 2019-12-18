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Имбирное печенье для котозависимых

18 декабря, 2019

Сегодня мы научим вас как правильно готовить котов. Имбирно-корично-медовых. Ведь самые вкусные в мире коты, конечно же, именно имбирно-корично-медовые! Итак, как же это делается?

Рецепт имбирного печеья

Для приготовления имбирного печенья понадобится:

  • 300 г муки
  • 1,5 ч. ложки разрыхлителя
  • 100 г сахара
  • 100 г размягченного сливочного масла
  • щепотка соли
  • яйцо
  • 3 ст. ложки корицы
  • 1,5 ч. ложки мускатного ореха
  • 2 ч. ложки тертого имбиря

Как готовить имбирное печенье:

  1. Перебиваем в блендере размягченное сливочное масло с сахаром и солью.
  2. В смесь добавляем яйцо и жидкий мед, хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем специи, имбирь, перемешиваем.

Рецепт имбирного печенья

4. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Оно получается мягким, пластичным. Формируем из теста шарик, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.

Рецепт имбирного печенья

5. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, примерно 1 см толщиной, формочками вырезаем печенье.

Рецепт имбирного печенья

6. Отправляем печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Рецепт имбирного печенья

Приятного аппетита!

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