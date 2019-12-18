Имбирное печенье для котозависимых
18 декабря, 2019
Сегодня мы научим вас как правильно готовить котов. Имбирно-корично-медовых. Ведь самые вкусные в мире коты, конечно же, именно имбирно-корично-медовые! Итак, как же это делается?
Для приготовления имбирного печенья понадобится:
- 300 г муки
- 1,5 ч. ложки разрыхлителя
- 100 г сахара
- 100 г размягченного сливочного масла
- щепотка соли
- яйцо
- 3 ст. ложки корицы
- 1,5 ч. ложки мускатного ореха
- 2 ч. ложки тертого имбиря
Как готовить имбирное печенье:
- Перебиваем в блендере размягченное сливочное масло с сахаром и солью.
- В смесь добавляем яйцо и жидкий мед, хорошо перемешиваем.
- Добавляем специи, имбирь, перемешиваем.
4. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Оно получается мягким, пластичным. Формируем из теста шарик, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.
5. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, примерно 1 см толщиной, формочками вырезаем печенье.
6. Отправляем печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
Приятного аппетита!Метки: рецепт имбирных пряников, рецепты печенья