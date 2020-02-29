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Веганские блинчики с маком

29 февраля, 2020

Их можно делать тонкими, а можно потолще, как панкейки. Веганские блинчики с маком получатся в любом случае. Для классических тонких лейте в тесто побольше молока. Ну а для пышных панкейков тесто должно быть погуще. Берите растительное молоко на свой вкус – соевое, рисовое, миндальное… Подавайте веганские блинчики с медом, ягодами, орехами.

Веганские блинчики с маком

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Веганские блинчики с маком

Ингредиенты

  • 200 мл растительного молока
  • 2 ст. ложки лимонного сока
  • тертая цедра лимона
  • 1 ст. ложка меда
  • 200 г муки
  • 2 ч. ложки разрыхлителя
  • 1 ст. ложка семян мака

Приготовление

  • Смешайте молоко с лимонным соком. Добавьте тертую лимонную цедру, мед. Хорошо размешайте.
  • Муку смешайте с разрыхлителем и маком, добавьте в микс жидкие ингредиенты.
  • Разогрейте сковородку, смазанную растительным маслом. Равномерно распределите примерно с полчерпака теста на сковородке, переворачивайте блин на другую сторону через минуту-полторы.
  • Подавайте веганские блины с медом, ягодами, орехами.
  • Приятного аппетита!

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