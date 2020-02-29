Веганские блинчики с маком
29 февраля, 2020
Их можно делать тонкими, а можно потолще, как панкейки. Веганские блинчики с маком получатся в любом случае. Для классических тонких лейте в тесто побольше молока. Ну а для пышных панкейков тесто должно быть погуще. Берите растительное молоко на свой вкус – соевое, рисовое, миндальное… Подавайте веганские блинчики с медом, ягодами, орехами.
Метки: без сахара, веганские рецепты, рецепт блинов
Веганские блинчики с маком
Ингредиенты
- 200 мл растительного молока
- 2 ст. ложки лимонного сока
- тертая цедра лимона
- 1 ст. ложка меда
- 200 г муки
- 2 ч. ложки разрыхлителя
- 1 ст. ложка семян мака
Приготовление
- Смешайте молоко с лимонным соком. Добавьте тертую лимонную цедру, мед. Хорошо размешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем и маком, добавьте в микс жидкие ингредиенты.
- Разогрейте сковородку, смазанную растительным маслом. Равномерно распределите примерно с полчерпака теста на сковородке, переворачивайте блин на другую сторону через минуту-полторы.
- Подавайте веганские блины с медом, ягодами, орехами.
- Приятного аппетита!