Веганские блинчики с маком

29 февраля, 2020

Их можно делать тонкими, а можно потолще, как панкейки. Веганские блинчики с маком получатся в любом случае. Для классических тонких лейте в тесто побольше молока. Ну а для пышных панкейков тесто должно быть погуще. Берите растительное молоко на свой вкус – соевое, рисовое, миндальное… Подавайте веганские блинчики с медом, ягодами, орехами.