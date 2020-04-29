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Веганские блинчики с кокосом

29 апреля, 2020

Вкусные веганские блинчики. В чем их секрет? Ведь нет в них ни яиц, ни кефира… Отличным заменителем яиц в данном случае выступает несладкое яблочное пюре. Кроме того, фруктовое пюре в тесте частично заменяет жировую составляющую рецептуры (растительную или сливочную). А еще яблоками можно заменять в рецепте и жир, и сахар. 

Приготовить яблочное пюре для дальнейшего его использования в тесте очень просто. Берем очищенные яблоки, нарезаем на дольки, заливаем водой и провариваем на небольшом огне около 30 минут. Остужаем и разминаем в пюре. А можно просто купить готовое пюре в магазине в отделе детского питания.

В этот рецепт блинчиков мы добавили немного кокосовых ноток – кокосовую стружку и кокосовое молоко. Попробуйте приготовить! Вам обязательно понравится!

Веганские блинчики с кокосом

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Веганские блинчики с кокосом

Ингредиенты

  • 1 стакан муки
  • 1 ст. ложка разрыхлителя
  • 1/2 ч. ложки корицы
  • щепотка соли
  • 2 ст. ложки кокосовой стружки
  • 3/4 стакана кокосового молока
  • 1 ст. ложка кленового сиропа (меда)
  • 1 ст. ложка уксуса
  • 1/4 стакана яблочного пюре

Приготовление

  • Смешиваем муку, корицу, разрыхлитель, соль, кокосовую стружку.
  • Отдельно взбиваем яблочное пюре (можно взять магазинное детское питание или же сварить яблоки и сделать из них пюре самостоятельно), кокосовое молоко, уксус, кленовый сироп или другой подсластитель на ваш вкус.
  • Смешиваем сухие ингредиенты с влажными. Если тесто будет слишком густым, добавляем в него больше молока.
  • Жарим блинчики на хорошо разогретой сковородке на растительном масле. Каждую сторону - по минуте-полторы.
  • Кокосовые блинчики готовы! Подаем их с любимыми джемами, кокосовым йогуртом, ягодами. Приятного аппетита!

Веганские блинчики с кокосом

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