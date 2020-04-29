Веганские блинчики с кокосом
29 апреля, 2020
Вкусные веганские блинчики. В чем их секрет? Ведь нет в них ни яиц, ни кефира… Отличным заменителем яиц в данном случае выступает несладкое яблочное пюре. Кроме того, фруктовое пюре в тесте частично заменяет жировую составляющую рецептуры (растительную или сливочную). А еще яблоками можно заменять в рецепте и жир, и сахар.
Приготовить яблочное пюре для дальнейшего его использования в тесте очень просто. Берем очищенные яблоки, нарезаем на дольки, заливаем водой и провариваем на небольшом огне около 30 минут. Остужаем и разминаем в пюре. А можно просто купить готовое пюре в магазине в отделе детского питания.
В этот рецепт блинчиков мы добавили немного кокосовых ноток – кокосовую стружку и кокосовое молоко. Попробуйте приготовить! Вам обязательно понравится!
Веганские блинчики с кокосом
Ингредиенты
- 1 стакан муки
- 1 ст. ложка разрыхлителя
- 1/2 ч. ложки корицы
- щепотка соли
- 2 ст. ложки кокосовой стружки
- 3/4 стакана кокосового молока
- 1 ст. ложка кленового сиропа (меда)
- 1 ст. ложка уксуса
- 1/4 стакана яблочного пюре
Приготовление
- Смешиваем муку, корицу, разрыхлитель, соль, кокосовую стружку.
- Отдельно взбиваем яблочное пюре (можно взять магазинное детское питание или же сварить яблоки и сделать из них пюре самостоятельно), кокосовое молоко, уксус, кленовый сироп или другой подсластитель на ваш вкус.
- Смешиваем сухие ингредиенты с влажными. Если тесто будет слишком густым, добавляем в него больше молока.
- Жарим блинчики на хорошо разогретой сковородке на растительном масле. Каждую сторону - по минуте-полторы.
- Кокосовые блинчики готовы! Подаем их с любимыми джемами, кокосовым йогуртом, ягодами. Приятного аппетита!
Метки: веганские рецепты, оладушки, рецепт панкейков