Веганские блинчики с кокосом

29 апреля, 2020

Вкусные веганские блинчики. В чем их секрет? Ведь нет в них ни яиц, ни кефира… Отличным заменителем яиц в данном случае выступает несладкое яблочное пюре. Кроме того, фруктовое пюре в тесте частично заменяет жировую составляющую рецептуры (растительную или сливочную). А еще яблоками можно заменять в рецепте и жир, и сахар.

Приготовить яблочное пюре для дальнейшего его использования в тесте очень просто. Берем очищенные яблоки, нарезаем на дольки, заливаем водой и провариваем на небольшом огне около 30 минут. Остужаем и разминаем в пюре. А можно просто купить готовое пюре в магазине в отделе детского питания.

В этот рецепт блинчиков мы добавили немного кокосовых ноток – кокосовую стружку и кокосовое молоко. Попробуйте приготовить! Вам обязательно понравится!