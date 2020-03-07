Бургер с котлетой из тофу

Вливаем молоко в чашу блендера. Взбиваем полминуты и постепенно доливаем к молоку растительное масло. Взбиваем до тех пор, пока не образуется плотная однообразная масса.

Вливаем молоко в чашу блендера. Взбиваем полминуты и постепенно доливаем к молоку растительное масло. Взбиваем до тех пор, пока не образуется плотная однообразная масса.