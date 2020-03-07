Бургер с котлетой из тофу
7 марта, 2020
Веганские бургеры – это многогранно вкусно. Нежную котлету делаем из соевого сыра тофу с орехами кешью и киноа. Майонез заменяем соусом из соевого молока. Пробуйте!
Для веганского бургера понадобится:
- булочка из ржаной муки
- соевый майонез
- зелень (руккола, листья салата)
- котлета из тофу
- помидор, редис
А теперь разберемся с альтернативой обычному майонезу. Приготовим соус без яиц и коровьего молока. За базу возьмем соевое молоко.
Веганский майонез на соевом молоке
Ингредиенты
- 1/2 стакана соевого молока
- 3/4 стакана растительного масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки яблочного уксуса
- 2 ст. ложки подсластителя (сахара, сиропа агавы)
- 1 ч. ложка горчицы
- 1 ч. ложка соли
Приготовление
- Вливаем молоко в чашу блендера. Взбиваем полминуты и постепенно доливаем к молоку растительное масло. Взбиваем до тех пор, пока не образуется плотная однообразная масса.
- Добавляем в чашу блендера чеснок, яблочный уксус, горчицу, сахар и соль. Еще раз все хорошо перебиваем. Если соус будет слишком густым, добавьте в него еще немного молока.
Как готовить нежную, ароматную, вкусную котлету из тофу?
Котлета из тофу
Ингредиенты
- 300 г тофу
- 50 г вареного киноа
- 50 г кешью
- немного зеленого лука и базилика
- 1 ч. ложка лимонного сока
- соль, перец по вкусу
Приготовление
- Отожмите тофу от лишней жидкости и натрите на крупную терку или же раскрошите руками.
- В блендере перебейте кешью. Не до состояния муки.
- Отварите киноа. На этот процесс у вас уйдет минут 15. Посолите.
- Мелко нарежьте зеленый лук и базилик.
- Приготовьте фарш: смешайте тофу, кешью, киноа, измельченную зелень. Добавьте лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу.
- Накройте фарш пищевой пленкой и поставьте в холодильник на час.
- Из охлажденного фарша сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в овсяных отрубях и хорошо прожарьте с каждой стороны на разогретой сковородке на растительном масле.
Время собирать наш веганский бургер! Берем булочку из ржаной муки, разрезаем ее на две части, нижнюю намазываем соевым майонезом, сверху выкладываем зелень. На зелень водружаем котлету из тофу, а на нее нарезанные кольцами помидор и редис.
Приятного аппетита!Метки: веганские рецепты, постные блюда