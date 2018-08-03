Влад ГОРБАЧОВ: «Не советую покупать мою посуду всем, кто не готов ее понять»

3 Август, 2018

В нашу эпоху безумного и бездумного потребления находятся Мастера, которые через свои изделия пытаются приобщить людей к своему стремлению улучшить мир, отучить от покупок, сделанных «на автомате», показать не заштампованное, более утонченное… Мы встретились с одним из них – Владом Горбачовым, основателем бренда Sycamore Store.

Влад, вы всю жизнь делаете посуду из дерева или были у вас и другие профессии?

Люблю приводить такой пример крайностей: я работал и актером в кукольном театре, и было время, когда трудился на стройке. Широкий профессиональный диапазон. А посуда, как и дерево, пришла в мою жизнь совершенно случайно. Жена познакомила меня со своими друзьями, которые оказались создателями студии «Белая хвоя». Когда они расширялись, позвали меня. На тот момент я дела ни с деревом, ни с посудой не имел. Помню, когда-то пытался сделать деревянную ручку для ножа и у меня ничего не вышло. Всегда себя чувствовал криворуким.

Не знаю, как так произошло, но, когда в «Белой хвое» мы попробовали изготовить первые мои ложки, — они сразу же получилось. Я понял: это то, что мне нужно. Сейчас, анализируя свой путь, понимаю, что мне всегда нравилась посуда. С самого детства мне было интересно посмотреть, пощупать ее формы, прочувствовать ее как неотъемлемую часть ежедневного ритуала в семейном кругу.

Сколько лет вы занимаетесь изготовлением посуды, ваз, светильников из дерева?

Немного, это всего лишь третий год. После «Белой хвои» было немножко страшно начинать самостоятельно. Но потом подумал: раз у меня есть навык, мне это нравится, почему бы и не решиться на личный бренд? И я снял мастерскую, открыл свое дело.

Как рождаются ваши изделия?

Бывает по-разному. Иногда я долго чем-то вдохновляюсь – фактурами, линиями, изгибами. А потом уже ищу, куда их перенести. Замечаю, что лучшие изделия рождаются, когда я устаю от работы и ничего больше не хочу. Тогда я подхожу к стеллажу, где лежат все мои заготовки: бревна, доски, пеньки… Смотрю на все свои богатства и начинаю понимать: да, вот это будет светильник, а из этого куска получится миска. Но какими в точности они будут, сразу сказать не берусь. Просто вижу текстуры, цвет, формы, понимаю, каким будет дерево на ощупь… Затем приступаю к работе. В таких случаях получаются мои самые любимые изделия.

Самые любимые вы продаете или оставляете себе?

Продаю.

Потом ходите к ним в гости?

Хотелось бы… По крайней мере, очень радуюсь, когда вижу их снова. Иногда есть желание оставить изделие себе. Но больше всего хочется не то, чтобы продавать, сколько показывать всем. Ездить по маркетам, давать людям держать в руках свою посуду, светильники – вот от этого я испытываю большое удовольствие. Даже больше, чем от продажи. Хотя продажи – это тоже очень большое удовольствие. Приятно, когда понимаешь, что стаешь причастным к созданию быта кого-то из моих покупателей.

Какие формы, фактуры, стили вам больше по душе?

В моем творчестве смешались скандинавский, немножко японского ну и мой личный стили. В плане форм я консерватор. Мне больше нравятся простые. Они не обязательно должны быть симметричными, идеальными. Но при взгляде на такое изделие у тебя должно появиться особенное восприятие. С одной стороны – простота, с другой – сложное наполнение цветом, фактурой, текстурой дерева. Я люблю показывать контраст, соединять крайности и подчеркивать, что все – в одном. В своих вазах, к примеру, сочетаю глянец дерева с фактурными, обожженными частями, с корой.

Влад, с каким материалом вам работается лучше всего?

Тройка моих лидеров – абрикос, грецкий орех и дуб. Эти трое ребят самые приятные в работе. Хотя, у каждого свои нюансы: где-то плотность слишком большая, у дуба бывает резкий запах… Но в итоге в изделиях они выглядят хорошо.

А какие изделия считаете своими фаворитами?

На самом деле я больше люблю работать со светом. Когда ставишь светильник в комнате и включаешь, он наполняет собой все пространство. Он одновременно и компактный, и очень объемный, и создает атмосферу. И может быть как ночником, так и самостоятельным предметом интерьера.

Планируете расширять производство, брать учеников?

Учеников брать пока не готов. Нет еще уверенности в том, что я смогу качественно обучить. Мне бы хотелось сохранить эксклюзивность, когда каждая вещь создана моими руками. На днях пишет мне девочка, что испачкала тарелку, которую купила у меня. А я прекрасно помню это изделие. Помню, как шлифовал его… И мне приятно было помочь. Некоторые ведь впервые сталкиваются с уходом за деревянной посудой и не знают, как это делать правильно. Появляется страх: ой, а какое же масло взять, а лучше пропитать или вытереть пятно?

Спасли тарелку?

Да. Все с ней в порядке.

У кого-то из ваших клиентов есть кухня, полностью состоящая только из вашей посуды?

Чтобы полностью вся – нет. Но есть такие, у которых очень много моей посуды. Я никогда не говорил и не буду говорить, чтобы все переходили на деревянную посуду. Более того, даже не советовал бы покупать ее тем, кто не готов сейчас понять такую посуду. Недавно был у меня случай: человек решил купить ночник, но его не устраивала цена. Он начал торговаться. И ему, и мне этот торг был не приятен. В результате он, скрепя сердцем, купил светильник по установленной цене. Жалею, что не отказал ему в продаже.

Я сам против лишних покупок. Вообще. Принципиально. Мы все, даже те, кто считает, что у него нет денег, покупаем лишнее, абсолютно ненужное. Мне кажется, объемы покупок нужно сократить и покупать только то, что действительно тебе нравится. Если ты уверен, то эта тарелка принесет тебе удовольствие, тогда да – бери ее. Но не трать на нее деньги просто так, спонтанно, лишь бы было…

Как вы думаете, откуда будут черпать вдохновения мастера лет эдак через триста?

Не знаю, будем ли мы жить вообще на этой планете в это время… Не исключено, что она нас пинком за наше поведение выдворит… Природа удивительно продумана, и она намного прогрессивнее, чем мы способны это понять. Великие умы черпают свое вдохновении в природе, грандиозные идеи – они же вокруг нас! Думаю, и в далеком будущем мы не перестанем обращаться за вдохновением к природе, будем продолжать учиться у нее.

Вопросы задавала Инна Левенец

Фото из архива Влада Горбачова