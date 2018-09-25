В Сеуле открылась мультяшная кофейня

25 Сентябрь, 2018

Опытные рестораторы в курсе, что дизайн пространства — один из главных ключиков к сердцу клиентов. Не знаем, удастся ли в ближайшее время переплюнуть кому-то креатив владельцев сеульской кофейни Yeonnam-dong 239-20? Заведение получилось действительно невероятным. Попадая в кофейню, клиенты чувствуют себя так, будто они перенеслись в другую реальность — в мир мультфильмов.

Дизайнеры интерьера кофейни вдохновились популярным телешоу, которое транслируют на корейском тв. Персонажи шоу сталкиваются между реальным миром и миром фэнтези. Дизайн Cafe Yeonnam-dong 239-20 создает двумерную оптическую иллюзию. Здесь черно-белая мебель, стены и полы, даже чашки и столовые приборы выглядят как иллюстрации для комиксов. Будьте спокойны — кофе, соки и печеньки здесь абсолютно настоящие.

Будете в Сеуле, обязательно загляните в удивительный мир мультяшного кофе и вкусностей: 239-20 Yeonnam-dong, Mapo, Seoul, Korea. Кофейня работает с 11:00 до 21:00.