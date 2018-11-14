Смузи для школьного перекуса

14 Ноябрь, 2018

Даже если не очень хочется есть, при виде такого смузи — все равно текут слюнки. Сейчас мы объясним, почему этот стаканчик так просится к тебе в рюкзак: «Возьми меня в школу!»

На самом деле, наш смузи — настоящий супер помощник для каждого школьника! Первый слой — цвета солнца — это коктейль из манго и банана. Он подзаряжает мозг, а значит подскажет верное решение сложной задачки.

Второй — это любимый йогурт. Этот продукт помогает легче пережить стресс и волнение перед контрольной.

Третий слой — вкусная гранола. Это не просто овсяная каша. Гранола — цельнозерновые злаки с орехами, фруктами, ягодами, а также с сухофруктами, иногда с добавлением небольшого количества растительных масел, запеченные при низких температурах. В ней сохранены все витамины и питательные вещества. Гранола насытит организм и не даст тебе чувствовать голод аж до обеда.