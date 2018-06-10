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Шоколадный-прешоколадный смузи

10 Июнь, 2018

Шоколадный смузи

Каждый из них по отдельности — это сила! Банан — энергия и калий. Молоко — кальций, фосфор и витамин D. Какао — это кофеин и теобромин (для улучшения кровообращения). Овсянка — клетчатка и сложные углеводы. Ну а вместе, в одном стакане, они создают супер полезный и очень вкусный смузи.

Фото: Евгения Драч, фуд-стиль: Ольга Драч, рецепт и приготовление: Инна Левенец

Шоколадный смузи
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Ингредиенты
  1. замороженный банан
  2. 250 мл молока
  3. 1 ч. ложка какао
  4. 1 ст. ложка сухой овсянки
Способ приготовления
  1. Перебейте в блендере замороженный банан с какао и овсянкой.
  2. Влейте молоко, еще раз перебейте смузи. Чтобы подсластить напиток, добавьте в него немного меда или кленового сиропа.
  3. Шоколадный смузи готов! Наслаждайтесь!
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Рецепт шоколадного смузи

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