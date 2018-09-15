Шоколадное печенье для веганов

15 Сентябрь, 2018

У нас есть железное правило — не публиковать непроверенных рецептов. Шоколадное печенье для веганов перепроверено минимум десять раз. Не потому, что сомневались в каких-то ингредиентах или пропорциях. Вкусно потому что!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч