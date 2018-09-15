Шоколадное печенье для веганов
15 Сентябрь, 2018
У нас есть железное правило — не публиковать непроверенных рецептов. Шоколадное печенье для веганов перепроверено минимум десять раз. Не потому, что сомневались в каких-то ингредиентах или пропорциях. Вкусно потому что!
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Шоколадное печенье для веганов
2018-09-14 22:58:06
Порций: 18
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Ингредиенты
- 1 3/4 стакана муки
- 1/2 стакана порошка какао
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1/2 ч. ложки соли
- 1 1/2 стакана сахарной пудры
- 1/3 стакана кокосового масла
- 1/3 стакана кокосового молока
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 170 градусов
- Смешайте сухие ингредиенты - муку, какао, соль и разрыхлитель
- Взбейте в однородную массу растопленное кокосовое масло, кокосовое молоко и сахарную пудру.
- Постепенно вводите жидкие ингредиенты в сухие, замешивая тесто. Мягкое тесто скатайте в шарик, заверните в пищевую пленку и положите на полчаса в холодильник.
- Затем раскатайте тесто и с помощью формочек вырежьте фигурное печенье. Разместите его на устланный пергаментом противень.
- Выпекайте печенье минут 9-11.
- Приятного аппетита!
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