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Шоколадное печенье для веганов

15 Сентябрь, 2018

У нас есть железное правило — не публиковать непроверенных рецептов. Шоколадное печенье для веганов перепроверено минимум десять раз. Не потому, что сомневались в каких-то ингредиентах или пропорциях. Вкусно потому что!

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч

Рецепт шоколадного печенья для веганов

Шоколадное печенье для веганов
Порций: 18
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Ингредиенты
  1. 1 3/4 стакана муки
  2. 1/2 стакана порошка какао
  3. 1 ч. ложка разрыхлителя
  4. 1/2 ч. ложки соли
  5. 1 1/2 стакана сахарной пудры
  6. 1/3 стакана кокосового масла
  7. 1/3 стакана кокосового молока
Способ приготовления
  1. Разогрейте духовку до 170 градусов
  2. Смешайте сухие ингредиенты - муку, какао, соль и разрыхлитель
  3. Взбейте в однородную массу растопленное кокосовое масло, кокосовое молоко и сахарную пудру.
  4. Постепенно вводите жидкие ингредиенты в сухие, замешивая тесто. Мягкое тесто скатайте в шарик, заверните в пищевую пленку и положите на полчаса в холодильник.
  5. Затем раскатайте тесто и с помощью формочек вырежьте фигурное печенье. Разместите его на устланный пергаментом противень.
  6. Выпекайте печенье минут 9-11.
  7. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты http://drinkinform.com.ua/

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