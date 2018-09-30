Шоколадное печенье. Рецепт для души

30 Сентябрь, 2018

Вот оно — шоколадное печенье для души! Процесс его приготовления — чистой воды терапия. Мягкое, ароматное, красивое тесто так легко вымешивается, так приятно соединяется с кусочками шоколада, а потом так аппетитно и эффектно растекается в духовке, превращаясь в невероятно вкусные кругляшки-печеньки.