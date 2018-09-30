Шоколадное печенье. Рецепт для души
30 Сентябрь, 2018
Вот оно — шоколадное печенье для души! Процесс его приготовления — чистой воды терапия. Мягкое, ароматное, красивое тесто так легко вымешивается, так приятно соединяется с кусочками шоколада, а потом так аппетитно и эффектно растекается в духовке, превращаясь в невероятно вкусные кругляшки-печеньки.
Шоколадное печенье
2018-09-30 06:49:29
Порций: 15
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Ингредиенты
- 150 г сахара
- щепотка соли
- 100 г растопленного сливочного масла
- 1 яйцо
- 160 г муки
- 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- 110 г кусочков черного (или молочного) шоколада
Способ приготовления
- Смешайте растопленное сливочное масло с сахаром и щепоткой соли до образования однородной массы.
- Добавьте в смесь яйцо, хорошо размешайте.
- Теперь добавьте в тесто муку и разрыхлитель. У вас должно получится очень мягкое тесто, из которого можно легко формировать руками небольшие шарики.
- Добавьте в тесто измельченный шоколад, еще раз хорошо перемешайте и поставьте на полчаса в холодильник.
- Разогрейте духовку до 170 градусов, из теста сформируйте небольшие шарики, расположите их на достаточном расстоянии друг от друга на противне, устланном пергаментом. Тесто будет достаточно растекаться при выпекании. Выпекайте печенье 12-15 минут.
- Готовым печенькам дайте остыть на решетке. Они получатся нежными и мягкими.
- Приятного аппетита!
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