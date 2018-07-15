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Салат из помидоров

15 Июль, 2018

Салат из помидоров. На первый взгляд — скучнее не бывает. Но стоит изменить угол зрения, и в тарелке появится вкусный шедевр, объединяющий разные формы и цвета. Для этого рецепта салата мы взяли желтые, красные, розовые и черные помидоры, большие и маленькие. Нарезали и выложили слоями. Заправили легким дрессингом и добавили зелень с луком.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

 

Простой рецепт салата из помидоров

Салат из помидоров
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Ингредиенты
  1. 1,5 кг помидоров разных сортов, форм и цвета
  2. 50 г микса свежего тымьяна, петрушки, мяты, зеленого лука
  3. 5 луковиц шалота
  4. черный перец
Для дрессинга
  1. 3 ст. ложки оливкового масла
  2. 3 ст. ложки белого винного уксуса
  3. 1 ст. ложка меда
  4. соль
Способ приготовления
  1. Нарежьте помидоры: большие на кружочки, маленькие - на четвертинки.
  2. Измельчите зелень и лук шалот.
  3. Возьмите большую тарелку и выкладывайте помидоры слоями, миксуя разные размеры и цвета. Каждый слой посыпайте нарезанными зеленью и луком и черным молотым перцем.
  4. Поставьте тарелку с помидорами в холодильник примерно на час.
  5. Приготовьте дрессинг: смешайте оливковое масло, винный уксус, мед и немного соли.
  6. Перед подачей полейте салат дрессингом.
  7. Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты http://drinkinform.com.ua/
Простой салат из помидоров

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