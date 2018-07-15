Салат из помидоров

15 Июль, 2018

Салат из помидоров. На первый взгляд — скучнее не бывает. Но стоит изменить угол зрения, и в тарелке появится вкусный шедевр, объединяющий разные формы и цвета. Для этого рецепта салата мы взяли желтые, красные, розовые и черные помидоры, большие и маленькие. Нарезали и выложили слоями. Заправили легким дрессингом и добавили зелень с луком.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч