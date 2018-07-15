Салат из помидоров
15 Июль, 2018
Салат из помидоров. На первый взгляд — скучнее не бывает. Но стоит изменить угол зрения, и в тарелке появится вкусный шедевр, объединяющий разные формы и цвета. Для этого рецепта салата мы взяли желтые, красные, розовые и черные помидоры, большие и маленькие. Нарезали и выложили слоями. Заправили легким дрессингом и добавили зелень с луком.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Салат из помидоров
2018-07-15 01:34:34
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Ингредиенты
- 1,5 кг помидоров разных сортов, форм и цвета
- 50 г микса свежего тымьяна, петрушки, мяты, зеленого лука
- 5 луковиц шалота
- черный перец
Для дрессинга
- 3 ст. ложки оливкового масла
- 3 ст. ложки белого винного уксуса
- 1 ст. ложка меда
- соль
Способ приготовления
- Нарежьте помидоры: большие на кружочки, маленькие - на четвертинки.
- Измельчите зелень и лук шалот.
- Возьмите большую тарелку и выкладывайте помидоры слоями, миксуя разные размеры и цвета. Каждый слой посыпайте нарезанными зеленью и луком и черным молотым перцем.
- Поставьте тарелку с помидорами в холодильник примерно на час.
- Приготовьте дрессинг: смешайте оливковое масло, винный уксус, мед и немного соли.
- Перед подачей полейте салат дрессингом.
- Приятного аппетита!
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