Рецепт творожных панкейков: как это делается
9 Июль, 2018
Рецепт творожных панкейков составляют привычные и всем понятные продукты: мука, яйца, творог… А из самых тривиальных и обыденных ингредиентов всегда можно создать новую галактику. Все зависит только от вашей готовности воплощать самые смелые задумки в реальность.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч
Творожные панкейки
2018-07-09 00:39:02
Порций: 16
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Ингредиенты
- 250 г творога
- 1/2 чашки муки
- 2 ч. ложки соды или разрыхлителя
- 1/4 ч. ложки соли
- 1/3 стакана молока
- 2 яйца
- фреш из 1 апельсина
- щепотка тертой цедры апельсина
Для апельсинового соуса
- 250 мл апельсинового фреша
- 2 ст. ложки меда
Способ приготовления
- Смешайте муку, соду, соль.
- В другой емкости перемешайте творог с молоком до однородной консистенции.
- Смешайте сухие ингредиенты с творогом и молоком, добавьте яйца. В результате у вас должно получиться не слишком густое блинное тесто.
- Добавьте в тесто фреш из одного апельсина и немного тертой апельсиновой цедры. Хорошо перемешайте.
- Готовьте панкейки на хорошо разогретой, смазанной растительным маслом сковородке примерно по полторы минуты с каждой стороны.
- Приготовьте апельсиновый соус для поливки панкейков. Для этого уваривайте на медленном огне апельсиновый фреш с медом до тех пор, пока он не обретет густую консистенцию. Полейте сиропом панкейки, дайте им хорошо пропитаться.
- Творожные панкейки готовы! Приятного аппетита!
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