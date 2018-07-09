Рецепт творожных панкейков: как это делается

9 Июль, 2018

Рецепт творожных панкейков составляют привычные и всем понятные продукты: мука, яйца, творог… А из самых тривиальных и обыденных ингредиентов всегда можно создать новую галактику. Все зависит только от вашей готовности воплощать самые смелые задумки в реальность.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч