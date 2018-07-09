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Рецепт творожных панкейков: как это делается

9 Июль, 2018

Рецепт творожных панкейков: как это делается

Рецепт творожных панкейков составляют привычные и всем понятные продукты: мука, яйца, творог… А из  самых тривиальных и обыденных ингредиентов всегда можно создать новую галактику. Все зависит только от вашей готовности воплощать самые смелые задумки в реальность. 

Рецепт и приготовление: Инна Левенец; Фуд-стиль: Ольга Драч; Фото: Евгения Драч

Рецепт панкейков: мука, творог, яйца

Творожные панкейки
Порций: 16
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Ингредиенты
  1. 250 г творога
  2. 1/2 чашки муки
  3. 2 ч. ложки соды или разрыхлителя
  4. 1/4 ч. ложки соли
  5. 1/3 стакана молока
  6. 2 яйца
  7. фреш из 1 апельсина
  8. щепотка тертой цедры апельсина
Для апельсинового соуса
  1. 250 мл апельсинового фреша
  2. 2 ст. ложки меда
Способ приготовления
  1. Смешайте муку, соду, соль.
  2. В другой емкости перемешайте творог с молоком до однородной консистенции.
  3. Смешайте сухие ингредиенты с творогом и молоком, добавьте яйца. В результате у вас должно получиться не слишком густое блинное тесто.
  4. Добавьте в тесто фреш из одного апельсина и немного тертой апельсиновой цедры. Хорошо перемешайте.
  5. Готовьте панкейки на хорошо разогретой, смазанной растительным маслом сковородке примерно по полторы минуты с каждой стороны.
  6. Приготовьте апельсиновый соус для поливки панкейков. Для этого уваривайте на медленном огне апельсиновый фреш с медом до тех пор, пока он не обретет густую консистенцию. Полейте сиропом панкейки, дайте им хорошо пропитаться.
  7. Творожные панкейки готовы! Приятного аппетита!
Drink&Food Inform. Рецепты http://drinkinform.com.ua/

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