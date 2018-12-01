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RAW чизкейк: как приготовить сыроедческий десерт

1 Декабрь, 2018

Как приготовить сыроедческий чизкейк

Этот сыроедческий чизкейк стОит того, чтобы заморочиться его приготовлением. Пойти на рынок и выбрать самые лучшие сырые орехи, самые мясистые и большие финики. Потому как «абы шо» сюда не подойдет — уж очень не нравятся данному персонажу фальш, всевозможные компромиссы и, тем более, прелые орехи и сухо-сморщенные, непонятного происхождения финики. 

В рецепте нет ни молока, ни муки, ни сахара, ни яиц, ни творога… Не нуждается RAW чизкейк и в выпекании. И от этого десерт ни на грамм не становится хуже. Просто он совершенно другой — живой,  легкий, яркий… Попробуйте посмотреть на десерты другими глазами. Уверены, вам это очень понравится.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, фото: Ева Левенец

Для приготовления сыроедческого чизкейка понадобится:

Для основы:

  • 1 1/4 чашки сухой овсянки
  • 1 чашка слайсов миндаля
  • 2 ст. ложки кленового сиропа (меда)
  • 2 ст. ложки растопленного какао масла
  • 15 фиников без косточек

Для начинки:

  • 1 чашка сырых орехов (макадамия или кешью)
  • 250 мл кокосовых сливок
  • 1/4 чашки кленового сиропа (меда)
  • 2 ч. ложки лимонного сока
  • 2 ст. ложки растопленного какао масла
  • щепотка соли

Для топпинга:

киви, грейпфрут

Приготовление десерта:

  1. Прежде всего, поставьте на ночь в холодильник замоченные орехи. Мы брали сырую макадамию.
  2. Чтобы приготовить основу для нашего сыроедческого чизкейка, перебейте в блендере овсянку, сырой миндаль, финики без косточек (их тоже нужно предварительно залить кипятком и дать немного постоять), растопленное какао масло, кленовый сироп. В результате у вас получится однообразная  смесь, влажная и липкая по своей консистенции.
  3. Возьмите формочки для выпечки. Мы использовали алюминиевые, диаметром по 8 см каждая, потому предварительно смазали их внутри растительным маслом, чтобы без проблем вынуть готовый десерт. К силиконовым «тесто» не будет прилипать, потому смазывать их маслом не обязательно.
  4. Небольшое количество смеси из овсянки, миндаля и фиников хорошо и равномерно утрамбуйте в формочке, делая корзиночки с бортиками. Поставьте формочки в холодильник на пару часов. Можете использовать одну большую форму для чизкейка. Ингредиентов данного рецепта хватит, чтобы заполнить форму для тарта, диаметром около 20 см.
  5. Тем временем приготовьте начинку для чизкейка. В блендере перебейте предварительно замоченные орехи с кокосовыми сливками, кленовым сиропом, лимонным соком, растопленным какао маслом и щепоткой соли. Перебивайте до получения однородной творогообразной массы. Наполните массой корзинки и поставьте десерт в холодильник еще на пару часов. В принципе, чем дольше постоит чизкейк в холоде, тем лучше для него.
  6. На верх сыроедческого чизкейка так и просятся киви и филе грейпфрута.

Приятного аппетита!

Как готовить сыроедческий чизкейк

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