RAW чизкейк: как приготовить сыроедческий десерт
1 Декабрь, 2018
Этот сыроедческий чизкейк стОит того, чтобы заморочиться его приготовлением. Пойти на рынок и выбрать самые лучшие сырые орехи, самые мясистые и большие финики. Потому как «абы шо» сюда не подойдет — уж очень не нравятся данному персонажу фальш, всевозможные компромиссы и, тем более, прелые орехи и сухо-сморщенные, непонятного происхождения финики.
В рецепте нет ни молока, ни муки, ни сахара, ни яиц, ни творога… Не нуждается RAW чизкейк и в выпекании. И от этого десерт ни на грамм не становится хуже. Просто он совершенно другой — живой, легкий, яркий… Попробуйте посмотреть на десерты другими глазами. Уверены, вам это очень понравится.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, фото: Ева Левенец
Для приготовления сыроедческого чизкейка понадобится:
Для основы:
- 1 1/4 чашки сухой овсянки
- 1 чашка слайсов миндаля
- 2 ст. ложки кленового сиропа (меда)
- 2 ст. ложки растопленного какао масла
- 15 фиников без косточек
Для начинки:
- 1 чашка сырых орехов (макадамия или кешью)
- 250 мл кокосовых сливок
- 1/4 чашки кленового сиропа (меда)
- 2 ч. ложки лимонного сока
- 2 ст. ложки растопленного какао масла
- щепотка соли
Для топпинга:
киви, грейпфрут
Приготовление десерта:
- Прежде всего, поставьте на ночь в холодильник замоченные орехи. Мы брали сырую макадамию.
- Чтобы приготовить основу для нашего сыроедческого чизкейка, перебейте в блендере овсянку, сырой миндаль, финики без косточек (их тоже нужно предварительно залить кипятком и дать немного постоять), растопленное какао масло, кленовый сироп. В результате у вас получится однообразная смесь, влажная и липкая по своей консистенции.
- Возьмите формочки для выпечки. Мы использовали алюминиевые, диаметром по 8 см каждая, потому предварительно смазали их внутри растительным маслом, чтобы без проблем вынуть готовый десерт. К силиконовым «тесто» не будет прилипать, потому смазывать их маслом не обязательно.
- Небольшое количество смеси из овсянки, миндаля и фиников хорошо и равномерно утрамбуйте в формочке, делая корзиночки с бортиками. Поставьте формочки в холодильник на пару часов. Можете использовать одну большую форму для чизкейка. Ингредиентов данного рецепта хватит, чтобы заполнить форму для тарта, диаметром около 20 см.
- Тем временем приготовьте начинку для чизкейка. В блендере перебейте предварительно замоченные орехи с кокосовыми сливками, кленовым сиропом, лимонным соком, растопленным какао маслом и щепоткой соли. Перебивайте до получения однородной творогообразной массы. Наполните массой корзинки и поставьте десерт в холодильник еще на пару часов. В принципе, чем дольше постоит чизкейк в холоде, тем лучше для него.
- На верх сыроедческого чизкейка так и просятся киви и филе грейпфрута.
Приятного аппетита!
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