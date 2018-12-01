RAW чизкейк: как приготовить сыроедческий десерт

1 Декабрь, 2018

Этот сыроедческий чизкейк стОит того, чтобы заморочиться его приготовлением. Пойти на рынок и выбрать самые лучшие сырые орехи, самые мясистые и большие финики. Потому как «абы шо» сюда не подойдет — уж очень не нравятся данному персонажу фальш, всевозможные компромиссы и, тем более, прелые орехи и сухо-сморщенные, непонятного происхождения финики.

В рецепте нет ни молока, ни муки, ни сахара, ни яиц, ни творога… Не нуждается RAW чизкейк и в выпекании. И от этого десерт ни на грамм не становится хуже. Просто он совершенно другой — живой, легкий, яркий… Попробуйте посмотреть на десерты другими глазами. Уверены, вам это очень понравится.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, фото: Ева Левенец

Для приготовления сыроедческого чизкейка понадобится:

Для основы:

1 1/4 чашки сухой овсянки

1 чашка слайсов миндаля

2 ст. ложки кленового сиропа (меда)

2 ст. ложки растопленного какао масла

15 фиников без косточек

Для начинки:

1 чашка сырых орехов (макадамия или кешью)

250 мл кокосовых сливок

1/4 чашки кленового сиропа (меда)

2 ч. ложки лимонного сока

2 ст. ложки растопленного какао масла

щепотка соли

Для топпинга:

киви, грейпфрут

Приготовление десерта:

Прежде всего, поставьте на ночь в холодильник замоченные орехи. Мы брали сырую макадамию. Чтобы приготовить основу для нашего сыроедческого чизкейка, перебейте в блендере овсянку, сырой миндаль, финики без косточек (их тоже нужно предварительно залить кипятком и дать немного постоять), растопленное какао масло, кленовый сироп. В результате у вас получится однообразная смесь, влажная и липкая по своей консистенции. Возьмите формочки для выпечки. Мы использовали алюминиевые, диаметром по 8 см каждая, потому предварительно смазали их внутри растительным маслом, чтобы без проблем вынуть готовый десерт. К силиконовым «тесто» не будет прилипать, потому смазывать их маслом не обязательно. Небольшое количество смеси из овсянки, миндаля и фиников хорошо и равномерно утрамбуйте в формочке, делая корзиночки с бортиками. Поставьте формочки в холодильник на пару часов. Можете использовать одну большую форму для чизкейка. Ингредиентов данного рецепта хватит, чтобы заполнить форму для тарта, диаметром около 20 см. Тем временем приготовьте начинку для чизкейка. В блендере перебейте предварительно замоченные орехи с кокосовыми сливками, кленовым сиропом, лимонным соком, растопленным какао маслом и щепоткой соли. Перебивайте до получения однородной творогообразной массы. Наполните массой корзинки и поставьте десерт в холодильник еще на пару часов. В принципе, чем дольше постоит чизкейк в холоде, тем лучше для него. На верх сыроедческого чизкейка так и просятся киви и филе грейпфрута.

Приятного аппетита!