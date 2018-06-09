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Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем

9 Июнь, 2018

Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем

Мы добавили в рецепт овсяного печенья немного лета — клубнику и мед. Хорошо получилось, красиво, ароматно и вкусно.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч

Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем
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Ингредиенты
  1. 2 чашки сухой овсянки
  2. 3/4 чашки муки
  3. 1/2 ч. ложки соды
  4. 1/2 ч. ложки соли
  5. 1/2 чашки масла - кокосового, растительного или сливочного
  6. 1/2 чашки жидкого меда
  7. 1 яйцо
  8. 3/4 чашки клубники
  9. 1/2 чашки хлопьев миндаля
  10. 1/2 чашки шоколадных дропсов
Способ приготовления
  1. Смешайте овсянку, муку, соду, соль.
  2. Добавьте к сухим ингредиентам масло, яйцо, мед. Хорошо перемешайте.
  3. Добавьте в полученную смесь шоколадные дропсы, миндальные хлопья и нарезанную кубиками клубнику. Можете брать не самые хорошие ягоды.
  4. Сформируйте из теста небольшие шарики, выложите их на устланный пергаментом противень, приплюсните и в каждую печеньку поместите еще по кусочку клубники.
  5. Выпекайте печенье в разогретой до 170 градусов духовке около 15 минут. Не давайте печенью слишком подрумяниться, идеально, если оно будет легкого золотистого цвета.
  6. Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем готово! Приятного аппетита!
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