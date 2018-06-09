Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем
9 Июнь, 2018
Мы добавили в рецепт овсяного печенья немного лета — клубнику и мед. Хорошо получилось, красиво, ароматно и вкусно.
Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч
Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем
2018-06-09 06:08:15
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Ингредиенты
- 2 чашки сухой овсянки
- 3/4 чашки муки
- 1/2 ч. ложки соды
- 1/2 ч. ложки соли
- 1/2 чашки масла - кокосового, растительного или сливочного
- 1/2 чашки жидкого меда
- 1 яйцо
- 3/4 чашки клубники
- 1/2 чашки хлопьев миндаля
- 1/2 чашки шоколадных дропсов
Способ приготовления
- Смешайте овсянку, муку, соду, соль.
- Добавьте к сухим ингредиентам масло, яйцо, мед. Хорошо перемешайте.
- Добавьте в полученную смесь шоколадные дропсы, миндальные хлопья и нарезанную кубиками клубнику. Можете брать не самые хорошие ягоды.
- Сформируйте из теста небольшие шарики, выложите их на устланный пергаментом противень, приплюсните и в каждую печеньку поместите еще по кусочку клубники.
- Выпекайте печенье в разогретой до 170 градусов духовке около 15 минут. Не давайте печенью слишком подрумяниться, идеально, если оно будет легкого золотистого цвета.
- Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем готово! Приятного аппетита!
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