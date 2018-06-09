Овсяное печенье с клубникой, шоколадом и миндалем

9 Июнь, 2018

Мы добавили в рецепт овсяного печенья немного лета — клубнику и мед. Хорошо получилось, красиво, ароматно и вкусно.

Рецепт и приготовление: Инна Левенец, Фуд-стиль: Ольга Драч, Фото: Евгения Драч