Названы победители конкурса решений по устойчивому развитию программы 100+ Accelerator

24 Октябрь, 2018

Несколько месяцев назад в рамках программы 100+ Accelerator был объявлен прием заявок в 10 категориях для ученых, технических специалистов и перспективных предпринимателей во всем мире. Решения, представленные на конкурс, способствуют достижению Целей в области устойчивого развития ООН (SDG) и Целей по устойчивому развитию до 2025 года компании AB InBev.

Было получено более 600 заявок от компаний со всего мира во всех 10 категориях. После тщательного рассмотрения выбрали 21 стартап, который присоединится к первому набору программы 100+ Accelerator. 15-18 октября представители стартапов собрались в Нью-Йорке, где приняли участие в трехдневном воркшопе, во время которого получили новые знания и советы по установлению связей в области и техническую экспертизу. Программа предназначена для предоставления стартапам инструментов, ресурсов и контактов, которые необходимы им для внедрения и презентации решений нашим предприятиям и партнерам.

«Нас приятно удивили как количество полученных заявок, так и качество решений стартапов. Даже нашим опытным экспертам было трудно выбрать компании для участия в нынешней программе. В результате выбор сократился до 21 финалиста из 12 стран мира на 5 континентах. Все финалисты стремятся решить главные задачи, связанные с устойчивым развитием», – сказала Мейзи Дивайн (Maisie Devine), глобальный директор программы 100+ Accelerator.

Каждый стартап получит до 100 тыс. долларов США и возможность получить дальнейшие инвестиции от нашей компании и партнеров на глобальном демодне, который состоится в 2019 году. У каждой из 21 компании-участника будет возможность провести питчинг проектов своей компании и представить решение перед 250 ведущими специалистами и независимой аудиторией, состоящей из крупных компаний, потенциальных клиентов, государственных и частных инвесторов и фирм, НПО, государственных чиновников и широкой общественности.

«После ознакомления с отчетом ООН по климату на прошлой неделе, становится понятно, что мы прилагали максимум усилий для достижения целей устойчивого развития и ради будущего нашей планеты. Программа 100+ Accelerator способствует развитию нашей глобальной деятельности и использованию ресурсов для достижения Целей в области устойчивого развития (SDG) и Целей по устойчивому развитию до 2025 года. Следует отметить, что в Украине мы также работаем, соблюдая глобальные принципы устойчивого развития компании. Надеюсь, что, несмотря на непростую специфику локального рынка, мы и в дальнейшем сможем закреплять и приумножать собственный успех», – отметил Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes.

Рады представить состав первого набора программы 100+ Accelerator (в алфавитном порядке):