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Маффины с фетой, оливками и вялеными томатами

9 Сентябрь, 2018

Рецепт приготовления маффинов с фетой

Маффины с фетой, оливками и вялеными томатами — нежнее нежного, вкуснее вкусного. Этот рецепт точно понадобится вам, если захотите порадовать себя и близких необычной выпечкой в средиземноморском духе. 

Маффины с фетой, оливками и вялеными томатами
Порций: 25
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Ингредиенты
  1. 50 г поленты или кукурузной крупы
  2. 200 г цельнозерновой муки
  3. пакетик разрыхлителя
  4. 250 мл молока
  5. 100 мл растительного масла
  6. 2 яйца
  7. 80 г оливок без косточек
  8. 80 г вяленых томатов
  9. 100 г феты
  10. цедра лимона
  11. соль
Способ приготовления
  1. Смешайте муку с полентой, солью и разрыхлителем.
  2. Натрите цедру лимона, мелко нарежьте оливки и вяленые томаты.
  3. Отдельно смешайте яйца, молоко, растительное масло.
  4. Теперь вливайте по чуть-чуть жидкие ингредиенты в муку с полентой, тщательно перемешивайте.
  5. Добавьте в однородное тесто нарезанную мелкими кубиками фету, оливки, лимонную цедру и вяленые томаты.
  6. Наполните силиконовые формочки для маффинов полученным тестом на 3/4. Отправляйте маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  7. Готовые маффины выньте из формочек и оставьте остывать на решетке.
  8. Приятного аппетита!
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