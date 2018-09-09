Маффины с фетой, оливками и вялеными томатами
9 Сентябрь, 2018
Маффины с фетой, оливками и вялеными томатами — нежнее нежного, вкуснее вкусного. Этот рецепт точно понадобится вам, если захотите порадовать себя и близких необычной выпечкой в средиземноморском духе.
Маффины с фетой, оливками и вялеными томатами
2018-09-09 06:18:24
Порций: 25
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Ингредиенты
- 50 г поленты или кукурузной крупы
- 200 г цельнозерновой муки
- пакетик разрыхлителя
- 250 мл молока
- 100 мл растительного масла
- 2 яйца
- 80 г оливок без косточек
- 80 г вяленых томатов
- 100 г феты
- цедра лимона
- соль
Способ приготовления
- Смешайте муку с полентой, солью и разрыхлителем.
- Натрите цедру лимона, мелко нарежьте оливки и вяленые томаты.
- Отдельно смешайте яйца, молоко, растительное масло.
- Теперь вливайте по чуть-чуть жидкие ингредиенты в муку с полентой, тщательно перемешивайте.
- Добавьте в однородное тесто нарезанную мелкими кубиками фету, оливки, лимонную цедру и вяленые томаты.
- Наполните силиконовые формочки для маффинов полученным тестом на 3/4. Отправляйте маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Готовые маффины выньте из формочек и оставьте остывать на решетке.
- Приятного аппетита!
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