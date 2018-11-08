Кото-печенье
8 Ноябрь, 2018
Этим веселым кото-печеньем начинаем нашу новую рубрику — WonderFOOD! Она для детей и родителей. А придумали мы ее для того, чтобы маленькие и взрослые вместе креативили, учились принимать во внимание разные точки зрения на одну и ту же вещь, разделять вкусы друг друга и просто побольше общались в чудесной, вкусной атмосфере.
Возможно, печенье из ближайшей пекарни и выглядит немного привлекательнее, чем ваши первые совместные кулинарные творения. Зато в нем точно нет главных ингредиентов — вашей теплоты, заботы и особого, неповторимого взгляда на мир. А значит, не такое оно уже и вкусное…
Кото-печенье
2018-11-07 03:38:25
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Ингредиенты
- 2 1/2 чашки муки (1 чашка = 250 г)
- 1 ч. ложка соды или разрыхлителя для теста
- щепотка соли
- щепотка тертого мускатного ореха
- 100 г сливочного масла
- 1 чашка сахара
- яйцо
Способ приготовления
- Возьми большую глубокую миску, насыпь в нее муку, соль, соду и тертый мускатный орех.
- Растопи сливочное масло. Для этого поставь в микроволновку или на водяную баню тарелку с маслом и подожди, пока она станет мягким и понемногу начнет таять. Главное, не давай маслу закипеть. Делай все это под присмотром взрослых - работа с горячими продуктами может быть опасной.
- Растопленному маслу нужно немного остыть.
- Теперь будем использовать миксер. Нужно взбивать 2 минуты масло с сахаром. В этом процессе тоже не забывай о правилах безопасности и будь внимателен!
- Когда сахар растворится в масле, добавь в полученную смесь яйцо, хорошо перемешай.
- А теперь понемногу добавляй смесь масло+сахар+яйцо в миску, куда ты раньше насыпал муку, соль, соду и немного тертого мускатного ореха. Руками замеси тесто - оно должно получится похожим на пластилин. Сделай из теста два мячика, каждый заверни в пищевую пленку и отправь в холодильник. Тесто должно хорошо отдохнуть в холоде часа два.
- Через два часа достань тесто из холодильника, сними пищевую пленку, дай ему полежать на столе 5 минут и начинай раскатывать скалкой. Не раскатывай очень-очень тонко, пусть оно будет толщиной примерно в палец.
- Теперь бери формочки для вырезания печенья (звездочки, цветочки, котики), формируй печеньки, выкладывай их на пергаментный лист на противне и попроси родителей поставить их в разогретую до 170 градусов духовку.
- Наблюдай за печеньками 12-16 минут, они должны стать золотистыми. При этом не открывай духовку преждевременно, пусть печенье печется без температурных перепадов. Готовое печенье не спеши вынимать из выключенной, но все еще горячей духовки. Пусть постоит там еще несколько минут. Ну а теперь можно аккуратно достать выпечку, дать остынуть ей и только потом есть.
- Приятного аппетита!
Notes
- Как правильно растопить сливочное масло?
- 1.Нарежь масло на небольшие кусочки.
- 2.Положи их в кастрюлю с тяжелым дном и поставь на водяную баню. Сконструировать водную баню не сложно: нужно установить друг на дружку две кастрюли - на плиту поставить кастрюлю размером побольше с небольшим количеством воды, а в нее поместить меньшую кастрюльку с кусочками сливочного масла.
- 3.Подогревай масло на маленьком огне, помешивай деревянной ложкой.
- 4.Когда масло растопится, можно выключать огонь и снимать кастрюлю с водяной бани.
- 5.Не забывай, что работа с плитой и горячими продуктами небезопасна! Соблюдай вместе с родителями все меры безопасности!
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