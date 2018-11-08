Кото-печенье

8 Ноябрь, 2018

Этим веселым кото-печеньем начинаем нашу новую рубрику — WonderFOOD! Она для детей и родителей. А придумали мы ее для того, чтобы маленькие и взрослые вместе креативили, учились принимать во внимание разные точки зрения на одну и ту же вещь, разделять вкусы друг друга и просто побольше общались в чудесной, вкусной атмосфере.

Возможно, печенье из ближайшей пекарни и выглядит немного привлекательнее, чем ваши первые совместные кулинарные творения. Зато в нем точно нет главных ингредиентов — вашей теплоты, заботы и особого, неповторимого взгляда на мир. А значит, не такое оно уже и вкусное…