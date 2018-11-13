Яблочные брускетты
13 Ноябрь, 2018
Обычные брускетты делают из хлеба. А зачем нам обычные? Хотим необычных! Вот хотя бы яблочных — ярких, красивых, вкусных и полезных!
Готовить наши яблочные брускетты будет очень просто даже самым маленьким. Родителей подключаем для нарезания главного ингредиента (это в том случае, если тебе еще не разрешают пользоваться кухонным ножом). А дальше идет самое что ни на есть волшебство! Дело в том, что яблочные брускетты, в отличие от других десертов, с удовольствием подружатся со всеми твоими любимыми вкусняшками — ягодами, печеньем Орео, орешками, измельченным шоколадно-ореховым батончиком, утренними хлопьями или гранолой…
Определяйся с тем, что будешь выкладывать на брускетту, выбирай густой йогурт или творожок, который нужно намазать на яблоко и начинай творить!
- яблоки
- густой йогурт
- киви
- орехи
- гранола
- крошки шоколадного печенья
- ягоды
- Сначала срежь с яблока "крышечку", затем нарежь его на "шайбы", толщиной примерно в 3-4 см. Убери косточки.
- Возьми йогурт или творожный десерт, если тебе он нравится больше йогурта. Намажь йогурт на верх среза яблока. Не жалей йогурт, слой должен быть толстым.
- А теперь включай фантазию и украшай яблочные брускетты вкуснятиной, какой только пожелаешь! На один срез можешь бросить кусочки "Орео", на другой - микс измельченных орехов (миндаль, кешью), на третий - ягоды, на четвертый - гранолу.
- Яблочные брускетты готовы! Приятного аппетита!
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