Яблочные брускетты

13 Ноябрь, 2018

Обычные брускетты делают из хлеба. А зачем нам обычные? Хотим необычных! Вот хотя бы яблочных — ярких, красивых, вкусных и полезных!

Готовить наши яблочные брускетты будет очень просто даже самым маленьким. Родителей подключаем для нарезания главного ингредиента (это в том случае, если тебе еще не разрешают пользоваться кухонным ножом). А дальше идет самое что ни на есть волшебство! Дело в том, что яблочные брускетты, в отличие от других десертов, с удовольствием подружатся со всеми твоими любимыми вкусняшками — ягодами, печеньем Орео, орешками, измельченным шоколадно-ореховым батончиком, утренними хлопьями или гранолой…

Определяйся с тем, что будешь выкладывать на брускетту, выбирай густой йогурт или творожок, который нужно намазать на яблоко и начинай творить!