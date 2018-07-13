История виски Chivas Regal

13 Июль, 2018

История создания виски Chivas Regal идет с далекого 1836 года, когда братья Чивасы переехали в один из городов Шотландии. В начале своего пути каждый из них занялся совершенно далеким от создания крепких напитков делом. Первый стал работником на складе тканей, но спустя небольшой промежуток времени занял руководящую должность, а второй пошел в лавку бакалеи. Благодаря этим занятиям, каждый из них понял, что залог успеха каждого дела – это высококлассное сырье, приятное обслуживание и привлекательная стоимость продукции.

Бизнес в лавке процветал, и его владелец переехал в более престижное и привлекательное здание. Стоит обратить внимание, что именно в нем был основан главный офис братьев Чивас, и последующие 120 лет продолжал находиться в этом месте.

Развитие компании

В 1841 году перед смертью владелец лавки передает свое дело одному из братьев. Он берет себе в помощь партнера, и они создают свою марку алкогольной линии. За этот период, их продукция набрала большую популярность и пользовалась спросом, но упертый Джеймс Ригал не собирался прекращать развитие и постоянно двигался вперед.

Он проводил много экспериментов и трудился над созданием уникальных смешанных виски, на основе односолодовых высокого качества.

После того, как Джеймс прекратил сотрудничество со своим партнером, бренд стал семейным бизнесом и передавался через поколения. Однако, это длилось не долго, Александр Ригал не смог передать его в руки своим детям, так как умер в возрасте 37 лет, но дело продолжили его друзья. Именно они дали название виски Чивас Ригал.

Интересные факты

Напиток настолько популярен, что не только получил большое количество наград, но и засветился в мировых событиях:

Френк Синатра был кумиром этого напитка, который постоянно сопровождал его на концертах;

Бренд занимался финансированием концертных туров известных исполнителей, таких как: The Black Eyed Peas, Christina Aguilera и многих других;

В фильме «Пассажиры», главный персонаж употребляет Чивас Ригал и считает его лучшим напитком;

Знаменитость Испании Javier Bardem стал лицом бренда.

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